獨／王心恬砸100萬出國追F1　「拿到罕見簽名帽」霸氣送玖壹壹春風

記者黃庠棻／專訪

女星王心恬是凱渥名模，跨界當主持人、還開創香氛品牌，以37歲年紀考上政治大學EMBA文科資創組，展開多重斜槓人生。隨著《F1電影》在台灣掀起轟動，從2015年就開始追F1賽事的王心恬也開心在社群網站上分享到現場觀賽的心得，近日她更接受《ETtoday星光雲》專訪，大方公開自己的「實戰經驗」。

▲王心恬接受專訪，暢聊出國追F1的經驗。（圖／記者林敬旻攝）



談起F1，王心恬眼神中都是炙熱的火光，坦言自己從2015年開始守在電視機前觀看賽事，但其實小時候就很喜歡賽車的速度感，以前會自己改裝四驅車去比賽，笑說「以前媽媽不讓我買，馬達我就自己弄，還用女生的化妝箱裝，我骨子裡就喜歡賽車」。

▲王心恬接受專訪，暢聊出國追F1的經驗。（圖／記者林敬旻攝）

在電視機前看了幾年比賽後，王心恬在2018年第一次出國觀看F1比賽，加上自己本身就熱愛旅行，剛好跟著各個國家的賽事「環遊世界」，後來疫情期間中斷了許久，解封之後她更是卯起來追，一年看2場比賽，至今跑了匈牙利、義大利、英國、新加坡、奧地利等地。

▲王心恬接受專訪，暢聊出國追F1的經驗。（圖／記者林敬旻攝）

點開王心恬的社群網站，在與F1相關的貼文中，會看到一整片代表法拉利的紅色，談及愛上法拉利的原因，她笑說「跟一般人一樣世俗，就像每個世界冠軍車手都有『兒法夢』一樣，看到法拉利就覺得熱血」，也正因如此，她最愛的車手便是法拉利隊的16號車手夏爾勒克萊爾（Charles Leclerc），更忍不住害羞補充「而且他很帥啊」。

▲王心恬接受專訪，暢聊出國追F1的經驗。（圖／記者林敬旻攝）

先前，王心恬在社群網站上分享自己蒐集到的F1車手簽名，在網路上掀起粉絲熱議，她大方在鏡頭前秀出「戰績」，如數家珍地分享珍貴的回憶，拿起一頂賓士車隊的帽子，上面有著2位現役車手喬治羅素（George Russell）與基米安東內利（Kimi Antonelli）的簽名，她激動表示「能有這兩位簽名在同一頂帽子上，真的非常珍貴」。

▲王心恬秀出賓士車手的簽名帽。（圖／記者黃庠棻攝）

而這頂得來不易的賓士鴨舌帽，王心恬透露「玖壹壹春風有跟我要這頂」，原來私底下感情深厚的兩人，時常會討論F1賽事，由於對方是Kimi的粉絲，非常想要這頂簽名帽作為收藏，她也表示「我之後會給他」，將大方地送給好友。

▲王心恬之後會把賓士簽名帽送給春風。（圖／記者黃克翔攝）

回憶要簽名的過程，王心恬表示相當不容易，除了有些場地的票種限定，也很看車手的心情，她透露自己主要在英國、奧地利兩地要到比較多簽名，但強調「每一次狀況不同」，有些票種是可以到規定的區域等待車手下班的，她也分享一個小妙招「用英文版的搜尋」，會有比較多可以挖寶的票種。

▲王心恬接受專訪，暢聊出國追F1的經驗。（圖／記者林敬旻攝）

不過，王心恬一邊追F1賽事，一邊圓夢環遊世界的夢想，坦言這幾年來的花費「不敢算」，光是法拉利與最愛車手夏爾勒克萊爾的聯名衣物，就刷了一萬歐元（35萬台幣），她每一個單品都沒有落下，每一件都入手，保守估計總共花了約莫100萬台幣。

▲王心恬接受專訪，暢聊出國追F1的經驗。（圖／記者林敬旻攝）

只是，王心恬喜愛分享觀看F1的心得，卻總是吸引許多酸民留言，像是說她「愛蹭」，她解釋自己並非觀看電影後才喜歡；也有人說她出國是去「伴遊」，對此她無奈表示「票都是自己花錢買的」，因為知道是自己努力得來的，所以這些言論「看看就會覺得算了」。

▲王心恬分享出國追F1的心得，不時會被網友開酸。（圖／記者林敬旻攝）

雖然王心恬看似為了F1砸大錢出國看比賽，但她其實在創業上也擁有不錯成績，5年前成立香氛品牌時，雖然碰上疫情，但省了不少人力費用，出貨、包貨都自己來，約莫兩三個月就回本，低調透露品牌年營業額都有百萬以上，直呼「好歹我也40歲了，也是可以實現一點財富自由」，面對出國被說是伴遊，她也笑說「大家對我很多誤解」。

▲王心恬分享出國追F1的心得，不時會被網友開酸。（圖／記者林敬旻攝）

除了自創品牌之外，王心恬對投資理財也很有想法，從以前當模特兒時就有保守投資、理性消費的觀念，目前把投資的錢都放在美金、美債，定期定額，儲蓄險的部分也是很年輕就買，現在已經是倍數利息，加上唸政大之後會有同學分享，讓自己多了一些被動收入。

▲王心恬除了自創品牌之外，投資也相當有自己見解。（圖／記者林敬旻攝）

對此，王心恬強調自己雖然會花錢出國追F1，但其實只是拿出十分之一的錢來「追星」，從來沒有動到要存起來或是保守型投資的錢，她出國前甚至會評估當地的消費、住宿花費等，並非「有多少錢就花多少錢」。

▲王心恬除了自創品牌之外，投資也相當有自己見解。（圖／翻攝自臉書）

不僅如此，王心恬在出國追F1的同時，也會線上處理公事，由於時差關係，她會特地在員工上班時間起床開會、跟廠商溝通，有的時候處理完，當地時間已經是晚上6點，她才開始一天的旅程。

▲王心恬出國追F1，還會早起處理公事。（圖／記者林敬旻攝）

至於就讀政治大學EMBA文科資創組的現況，王心恬在學業上也沒有偷懶，她表示「現在學分修完，2025年底交論文，就可以在明年畢業」，她也笑說同時有名模、演員、凱渥創意總監、品牌CEO、滑雪教練、學生等身份，學生是其中最簡單的身份，直呼「當學生就是無憂無率，在上課只要上課，互相學習就好」。