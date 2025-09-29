ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

波特王揪「一台遊覽車」赴花蓮救災
12星座一周運勢出爐
向佐遭傳破產發聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

若熙娘娘 桃乃木香奈 孫生 蹦闆 波特王 狄伯仁 向佐 向太

獨／王心恬砸100萬出國追F1　「拿到罕見簽名帽」霸氣送玖壹壹春風

記者黃庠棻／專訪

女星王心恬是凱渥名模，跨界當主持人、還開創香氛品牌，以37歲年紀考上政治大學EMBA文科資創組，展開多重斜槓人生。隨著《F1電影》在台灣掀起轟動，從2015年就開始追F1賽事的王心恬也開心在社群網站上分享到現場觀賽的心得，近日她更接受《ETtoday星光雲》專訪，大方公開自己的「實戰經驗」。

▲王心恬聊F1專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王心恬接受專訪，暢聊出國追F1的經驗。（圖／記者林敬旻攝）

談起F1，王心恬眼神中都是炙熱的火光，坦言自己從2015年開始守在電視機前觀看賽事，但其實小時候就很喜歡賽車的速度感，以前會自己改裝四驅車去比賽，笑說「以前媽媽不讓我買，馬達我就自己弄，還用女生的化妝箱裝，我骨子裡就喜歡賽車」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王心恬聊F1專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王心恬接受專訪，暢聊出國追F1的經驗。（圖／記者林敬旻攝）

在電視機前看了幾年比賽後，王心恬在2018年第一次出國觀看F1比賽，加上自己本身就熱愛旅行，剛好跟著各個國家的賽事「環遊世界」，後來疫情期間中斷了許久，解封之後她更是卯起來追，一年看2場比賽，至今跑了匈牙利、義大利、英國、新加坡、奧地利等地。

▲王心恬聊F1專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王心恬接受專訪，暢聊出國追F1的經驗。（圖／記者林敬旻攝）

點開王心恬的社群網站，在與F1相關的貼文中，會看到一整片代表法拉利的紅色，談及愛上法拉利的原因，她笑說「跟一般人一樣世俗，就像每個世界冠軍車手都有『兒法夢』一樣，看到法拉利就覺得熱血」，也正因如此，她最愛的車手便是法拉利隊的16號車手夏爾勒克萊爾（Charles Leclerc），更忍不住害羞補充「而且他很帥啊」。

▲王心恬聊F1專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王心恬接受專訪，暢聊出國追F1的經驗。（圖／記者林敬旻攝）

先前，王心恬在社群網站上分享自己蒐集到的F1車手簽名，在網路上掀起粉絲熱議，她大方在鏡頭前秀出「戰績」，如數家珍地分享珍貴的回憶，拿起一頂賓士車隊的帽子，上面有著2位現役車手喬治羅素（George Russell）與基米安東內利（Kimi Antonelli）的簽名，她激動表示「能有這兩位簽名在同一頂帽子上，真的非常珍貴」。

▲王心恬F1簽名收藏。（圖／記者黃庠棻攝）

▲王心恬秀出賓士車手的簽名帽。（圖／記者黃庠棻攝）

而這頂得來不易的賓士鴨舌帽，王心恬透露「玖壹壹春風有跟我要這頂」，原來私底下感情深厚的兩人，時常會討論F1賽事，由於對方是Kimi的粉絲，非常想要這頂簽名帽作為收藏，她也表示「我之後會給他」，將大方地送給好友。

▲▼ 台北電影節頒獎典禮-洪瑜鴻（春風）。（圖／記者黃克翔攝）

▲王心恬之後會把賓士簽名帽送給春風。（圖／記者黃克翔攝）

回憶要簽名的過程，王心恬表示相當不容易，除了有些場地的票種限定，也很看車手的心情，她透露自己主要在英國、奧地利兩地要到比較多簽名，但強調「每一次狀況不同」，有些票種是可以到規定的區域等待車手下班的，她也分享一個小妙招「用英文版的搜尋」，會有比較多可以挖寶的票種。

▲王心恬聊F1專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王心恬接受專訪，暢聊出國追F1的經驗。（圖／記者林敬旻攝）

不過，王心恬一邊追F1賽事，一邊圓夢環遊世界的夢想，坦言這幾年來的花費「不敢算」，光是法拉利與最愛車手夏爾勒克萊爾的聯名衣物，就刷了一萬歐元（35萬台幣），她每一個單品都沒有落下，每一件都入手，保守估計總共花了約莫100萬台幣。

▲王心恬聊F1專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王心恬接受專訪，暢聊出國追F1的經驗。（圖／記者林敬旻攝）

只是，王心恬喜愛分享觀看F1的心得，卻總是吸引許多酸民留言，像是說她「愛蹭」，她解釋自己並非觀看電影後才喜歡；也有人說她出國是去「伴遊」，對此她無奈表示「票都是自己花錢買的」，因為知道是自己努力得來的，所以這些言論「看看就會覺得算了」。

▲王心恬聊F1專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王心恬分享出國追F1的心得，不時會被網友開酸。（圖／記者林敬旻攝）

雖然王心恬看似為了F1砸大錢出國看比賽，但她其實在創業上也擁有不錯成績，5年前成立香氛品牌時，雖然碰上疫情，但省了不少人力費用，出貨、包貨都自己來，約莫兩三個月就回本，低調透露品牌年營業額都有百萬以上，直呼「好歹我也40歲了，也是可以實現一點財富自由」，面對出國被說是伴遊，她也笑說「大家對我很多誤解」。

▲王心恬聊F1專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王心恬分享出國追F1的心得，不時會被網友開酸。（圖／記者林敬旻攝）

除了自創品牌之外，王心恬對投資理財也很有想法，從以前當模特兒時就有保守投資、理性消費的觀念，目前把投資的錢都放在美金、美債，定期定額，儲蓄險的部分也是很年輕就買，現在已經是倍數利息，加上唸政大之後會有同學分享，讓自己多了一些被動收入。

▲王心恬聊F1專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王心恬除了自創品牌之外，投資也相當有自己見解。（圖／記者林敬旻攝）

對此，王心恬強調自己雖然會花錢出國追F1，但其實只是拿出十分之一的錢來「追星」，從來沒有動到要存起來或是保守型投資的錢，她出國前甚至會評估當地的消費、住宿花費等，並非「有多少錢就花多少錢」。

▲▼王心恬發文。（圖／翻攝自臉書）

▲王心恬除了自創品牌之外，投資也相當有自己見解。（圖／翻攝自臉書）

不僅如此，王心恬在出國追F1的同時，也會線上處理公事，由於時差關係，她會特地在員工上班時間起床開會、跟廠商溝通，有的時候處理完，當地時間已經是晚上6點，她才開始一天的旅程。

▲王心恬聊F1專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲王心恬出國追F1，還會早起處理公事。（圖／記者林敬旻攝）

至於就讀政治大學EMBA文科資創組的現況，王心恬在學業上也沒有偷懶，她表示「現在學分修完，2025年底交論文，就可以在明年畢業」，她也笑說同時有名模、演員、凱渥創意總監、品牌CEO、滑雪教練、學生等身份，學生是其中最簡單的身份，直呼「當學生就是無憂無率，在上課只要上課，互相學習就好」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

孫德榮收于朦朧魂魄！愛徒托夢哭訴「起來床鋪全濕」　公開兩人生前私訊

孫德榮收于朦朧魂魄！愛徒托夢哭訴「起來床鋪全濕」　公開兩人生前私訊

3小時前

台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」　告別式淚崩心碎發聲

台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」　告別式淚崩心碎發聲

10小時前

孫生花蓮救災畫面曝光！見滿目瘡痍喊「光復鄉加油」　善舉反遭網開酸

孫生花蓮救災畫面曝光！見滿目瘡痍喊「光復鄉加油」　善舉反遭網開酸

15小時前

推車哥好眼熟！「竟是《華燈》日籍男星」 救災全被拍：哪裡需要就去幫

推車哥好眼熟！「竟是《華燈》日籍男星」 救災全被拍：哪裡需要就去幫

10小時前

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」　給出3線索：名字是疊字

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」　給出3線索：名字是疊字

9/28 18:00

超渡于朦朧！孫德榮今開緊急記者會…地點在地藏王菩薩廟「安魂申冤」

超渡于朦朧！孫德榮今開緊急記者會…地點在地藏王菩薩廟「安魂申冤」

14小時前

孫生找碴遭噴！蹦闆意外爆「私下酒店對話」　發毒誓：如果掰的兒子死掉

孫生找碴遭噴！蹦闆意外爆「私下酒店對話」　發毒誓：如果掰的兒子死掉

9/28 19:05

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「台南600萬模具廠老闆」　來台已22年

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「台南600萬模具廠老闆」　來台已22年

9/28 12:05

15年前曾有婚約！SJ神童驚人脫口：我離婚了　韓網掀熱議

15年前曾有婚約！SJ神童驚人脫口：我離婚了　韓網掀熱議

10小時前

「樂天三本柱」河智媛難續約樂天恐離台！老闆遭刺身亡公司陷危機

「樂天三本柱」河智媛難續約樂天恐離台！老闆遭刺身亡公司陷危機

15小時前

《中文怪物》第三集爆爭議！　選手批「剪輯移花接木」：高光都給網紅

《中文怪物》第三集爆爭議！　選手批「剪輯移花接木」：高光都給網紅

9/28 16:24

陳芳語穿太低胸！一彎腰…超兇上圍根本包不住 事業線全看光

陳芳語穿太低胸！一彎腰…超兇上圍根本包不住 事業線全看光

9/28 15:48

熱門影音

嘻小瓜

嘻小瓜
舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人
電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目

電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目
宋康任不只會拆彈還會唱歌！林柏宏.阿信合唱《96分鐘》宣傳曲

宋康任不只會拆彈還會唱歌！林柏宏.阿信合唱《96分鐘》宣傳曲
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
丁禹兮機場救粉絲

丁禹兮機場救粉絲
周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災

周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災
SEVENTEEN演唱會首次邀嘉賓 成龍突現身香港場！

SEVENTEEN演唱會首次邀嘉賓 成龍突現身香港場！
華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」
杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔

杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔
林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!
ROSÉ彈《不能說的秘密》鋼琴曲 周杰倫轉發感謝：完全沒想到！

ROSÉ彈《不能說的秘密》鋼琴曲 周杰倫轉發感謝：完全沒想到！
席琳娜結婚

席琳娜結婚

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

杜汶澤提于朦朧「生命都值得尊重」 模仿「吳慷仁喝豆汁」讚他舌頭很會舔

杜汶澤提于朦朧「生命都值得尊重」 模仿「吳慷仁喝豆汁」讚他舌頭很會舔

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

看更多

【報應來太快XD】副駕怒潑咖啡被風吹回全身濕透

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前34

百萬YouTuber衝花蓮救災　8心得曝真實狀況「台灣人很暖」

33分鐘前0

撞臉林俊傑遭封「女版JJ」！粉絲出錢買合照　吳姍儒傻眼：怎麼不看本尊

1小時前20

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」　霸氣回嗆：我不用工作？

1小時前87

孫德榮險發不自殺聲明！　放棄飛北京替于朦朧討公道「原因曝光」

1小時前10

直擊／文彬聲音飄出⋯　產賀「完成兩人舞台」感性：不會忘記今晚

1小時前33

女星捲于朦朧事件發聲！　打臉程青松「斷章取義」：我無法證明你清白

2小時前10

直擊／6年前ASTRO就在同場地開唱　產賀感性：現在一個人來⋯

2小時前0

孫儷狂曬自製減脂健康餐「菜肉飯都有」　9張鐵盤照登熱搜第一！

3小時前173

公開悼念第一人！于朦朧成禁詞　好友歌手勇喊他名字：新疆的驕傲

3小時前1910

孫德榮收于朦朧魂魄！愛徒托夢哭訴「起來床鋪全濕」　公開兩人生前私訊

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫德榮收于朦朧魂魄
    3小時前3810
  2. 台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」心碎發聲
    10小時前307
  3. 孫生花蓮救災畫面曝光
    15小時前1613
  4. 推車哥好眼熟！「竟是《華燈》日籍男星」
    10小時前10818
  5. 台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索
    9/28 18:002016
  6. 超渡于朦朧！孫德榮今開緊急記者會　地點在地藏王菩薩廟
    14小時前7029
  7. 孫生找碴遭噴
    9/28 19:052211
  8. 《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」
    9/28 12:0510
  9. 15年前曾有婚約！SJ神童驚人脫口：我離婚了　韓網掀熱議
    10小時前6
  10. 「樂天三本柱」河智媛難續約樂天恐離台
    15小時前101
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合