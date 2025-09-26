陳謙文、方馨揪甘心！宣布「演唱會扣除成本」全捐花蓮

記者許逸群／台北報導

陳謙文與方馨為「情歌若響公益演唱會」積極排練，今（26日）彩排現場也特別開放探班。嘉賓陳美鳳貼心準備了舒壓工具與養生飲品為兩人送暖，讓陳謙文與方馨都感動直呼：「真的『揪甘心』！」

▲▼陳謙文與方馨演唱會團練，陳美鳳以特別嘉賓身分出席為兩人打氣。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

彩排一開始，陳謙文與方馨便帶來新歌《巨續》首唱，這首歌源自一句廣告詞，也是此次與「台灣優質生命協會」合作的主題曲。陳謙文表示，《巨續》別具意義，希望透過演唱會將愛與支持「巨續」傳承、發光。方馨也說，期待這份愛能不斷地循環下去。

鑑於花蓮近期災情，他們決定將演唱會扣除成本的收入捐贈給花蓮，盼能陪伴災區重建之路。談及嘉賓邀請，陳美鳳笑說本想默默支持，卻心裡期待被邀約，還「抱怨」陳謙文太晚開口。陳謙文則開心透露，因去年好評如潮才敢再邀，沒想到陳美鳳竟爽快答應，直言對方十分疼惜後輩。

方馨則興奮預告，這次合唱勢必會擦出不同火花，甚至還親自編排了舞蹈動作，請歌迷拭目以待。她不忘呼籲大家趕快購票，一起支持這場充滿愛與感動的公益盛會，共同為社會獻上一份溫暖。