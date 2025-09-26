張棋惠組新女團「成員不是楊丞琳、黃小柔」　大咖資深新人也來了

記者蔡琛儀／台北報導

張棋惠、徐凱希驚喜合體，以「陽光系」限定雙人女團之姿演唱教師節公益單曲〈Super Teacher〉，並與「最強新人」李濤與三玉國小合唱團童音，唱出滿滿正能量與童趣活力，向全台老師獻上溫暖祝福。

▲張棋惠、徐凱希以「陽光系」限定雙人女團之姿演唱教師節公益單曲。（圖／關懷台灣文教基金會提供）

李濤特別邀張棋惠加入創作與合唱，讓〈Super Teacher〉成為「謝謝老師」2.0版，不僅融入朗朗上口的旋律，也由張棋惠親自編舞設計，讓歌曲不只好聽、好唱，也好跳。歷經兩三個月反覆討論與黃冠龍編曲，終於完成輕快又動人的最終版本。

歌詞方面，李濤先定基本架構，黃冠龍與張棋惠夫妻倆共同調整，將老師付出與陪伴的精神轉化為節奏感十足的詞句。張棋惠坦言創作初期曾卡關，但與孩子互動及多次討論後順利完成，不僅突破自我，也讓〈Super Teacher〉成為教師節最有感、最跳動的音樂祝福。

▲張棋惠、徐凱希、李濤一起唱唱跳跳。（圖／關懷台灣文教基金會提供）

張棋惠透露，由於製作人就是老公，整個錄音流程早已在家中錄音室練習過，在錄唱現場不僅得心應手，與好友徐凱希配合得天衣無縫，再加上跟李濤先前寫詞培養的默契，三人都快速進入狀況。徐凱希則爆料：「我們三個根本是美食同好，錄音過程超順利，反而不是擔心唱不好，而是擔心會不會肚子餓！聊起食物來都忘了自己是在工作。」MV拍攝現場，三人帶動唱北市三玉國小合唱團學生，一同唱跳展現青春活力與童趣。雖烈日高照、連番重拍導致曬傷，三人依舊笑容滿面、全力演出，