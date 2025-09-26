記者吳睿慈／綜合報導

日本超高人氣團體ONE OK ROCK過去多度訪台，每回都創下門票完售的佳績，他們2024年9月征服高雄世運場地，雖然天公不作美，下著大暴雨，但現場超熱血。如今相隔1年，他們再次寫新紀錄，即將於2026年4月站上臺北大巨蛋，成為首個日團在該場地開唱。

▲ONE OK ROCK征服完高雄世運後，接著挑戰大巨蛋。（圖／翻攝自ONE OK ROCK官方IG）



ONE OK ROCK於2024年9月才在高雄世運開唱，5萬人穿上雨衣陪伴整場，他們則在滂沱大雨中熱血演唱，相隔1年，官方26日證實開跑最新巡演「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026」，且台北站預計在2026年4月25日登場。

▲▼日團首攻臺北大巨蛋，ONE OK ROCK宣布明年4月來台開唱。（圖／翻攝自ONE OK ROCK官方IG）



特別的是，ONE OK ROCK是第一位站上臺北大巨蛋的日本團體，令樂迷興奮不已，留言歡呼「已經準備好錢了」、「希望搶得到票」，更有人詢問「臺北大巨蛋可以跳嗎」，希望跟著一起狂歡。

▲齊藤壯馬12月來台開唱。（圖／好玩國際文化提供）



除了ONE OK ROCK宣布來台開唱好消息，人氣聲優暨歌手齊藤壯馬也即將在12月21日於 Zepp New Taipei舉辦首次台北個人演唱會，他以2014年春季播出的電視動畫《排球少年！！》中飾演山口忠一角引起高度關注，憑藉出色的配音和音樂才能，贏得眾多粉絲的喜愛。

本次演唱會將於12月21日晚間6點登場，門票將在 10月5日下午1點 於Ticket Plus遠大售票系統正式開賣，票價分為一樓A區3000元、一樓B區2400元、2樓座位區2800元、以及二樓站位區2400元。