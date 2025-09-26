最強新人是她！　「金曲、金鐘雙入圍」還合作偶像...卻慘遭好友背叛

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手陳泳希出道僅一年多，今年首度提名第36屆金曲獎便入圍三項大獎，實力驚人，她今年也憑〈懼絕逃生〉連兩年角逐金鐘獎「戲劇類節目原創歌曲獎」，今年一次抱回金曲、金鐘雙入圍，上月舉辦人生第一場售票音樂會時，她邀來偶像持修站台，並搶先公開合唱新歌〈你傷透了我〉。

▲陳泳希、持修合作新歌〈你傷透了我〉。（圖／華研提供）

陳泳希表示，一直很喜歡持修的音樂，當初鼓起勇氣提案合作，持修更直呼「酷喔！」更讚她讓華語流行有許多新樣貌。兩人一拍即合，火速投入創作，錄音時，持修甚至主動傳授開嗓秘訣，讓陳泳希笑說至今都在沿用，「真的超有用！」

持修則感嘆，陪陳泳希配唱時忽然覺得「自己老了」，她滿滿的創作能量，讓他看見過去自己的影子，也稱讚她什麼都願意嘗試，合作過程意外順暢，陳泳希則直喊「謝謝學長！」

▲陳泳希一直很想跟持修合作。（圖／華研提供）

談及〈你傷透了我〉，陳泳希笑說靈感來自曾被朋友背叛的經歷，「可能被本來很好的朋友一夜之間莫名排擠，或是被信任的朋友傳出去秘密。」這些經歷導致她現在交朋友仍有陰影，沒辦法馬上就真心信任一個人，不過這次她唱得痛快又帶點得意，「有一種討厭我的人都沒我過得好的爽感！」她還自曝偶爾會偷看對方社群，確保自己真的過得比較酷，自嘲：「簡直就像偷窺前任的社群一樣。」