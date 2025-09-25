Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」　大螢幕偷情結局神展開

記者王靖淳／綜合報導

英國天團Coldplay日前在美國開唱，現場大螢幕意外捕捉到一對男女親密互動，男方後來被網友起底，是已婚的新創公司CEO拜倫，女方則是同公司同樣已婚的人資卡博特。這起出軌事件曝光後，女方與丈夫安德魯離婚，如今安德魯卻被爆出，其實事發當天也帶著新歡朝聖演唱會。

▲Coldplay演唱會事件。（圖／翻攝自微博）

綜合外媒報導，被外界視為是最大苦主的，女主角卡博特的丈夫安德魯，其實當天人也在Coldplay的演唱會現場，不僅如此，他的身邊更帶著一名約會對象，而這位神祕女子正是他現在的情人。事實上，安德魯先前曾向媒體發出聲明，表示自己的婚姻已觸礁，當時他更證實，與卡博特在演唱會前已和平分開。為此，知情人士指出，由於當時安德魯與卡博特正在辦離婚，因此男方才未針對此事發聲。

事實上，當時拜倫從背後擁抱卡博特，兩人隨著音樂搖擺身體，氣氛親密。當他們發現自己被投射到大螢幕上後，嚇得立刻分開迴避，結果引發台下觀眾一陣錯愕，事後經媒體查證，兩人皆已婚且非彼此配偶，風波迅速延燒。短短數日內，拜倫公司即宣布他請辭執行長職務，並表示其行為不符合公司價值及文化，將立即啟動尋找新任CEO的程序。如今事件出現反轉，再度掀起外界關注及討論。