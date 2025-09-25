ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Coldplay演唱會偷情結局神展開
提分手後最容易後悔的星座Top 3
邱偲琹腎發炎再發聲報平安！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

凱莉 呱吉 Una 謝依霖 王祖賢 五月天 劉若英 于朦朧

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」　大螢幕偷情結局神展開

記者王靖淳／綜合報導

英國天團Coldplay日前在美國開唱，現場大螢幕意外捕捉到一對男女親密互動，男方後來被網友起底，是已婚的新創公司CEO拜倫，女方則是同公司同樣已婚的人資卡博特。這起出軌事件曝光後，女方與丈夫安德魯離婚，如今安德魯卻被爆出，其實事發當天也帶著新歡朝聖演唱會。

▲Coldplay演唱會事件。（圖／翻攝自微博）

▲Coldplay演唱會事件。（圖／翻攝自微博）

綜合外媒報導，被外界視為是最大苦主的，女主角卡博特的丈夫安德魯，其實當天人也在Coldplay的演唱會現場，不僅如此，他的身邊更帶著一名約會對象，而這位神祕女子正是他現在的情人。事實上，安德魯先前曾向媒體發出聲明，表示自己的婚姻已觸礁，當時他更證實，與卡博特在演唱會前已和平分開。為此，知情人士指出，由於當時安德魯與卡博特正在辦離婚，因此男方才未針對此事發聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，當時拜倫從背後擁抱卡博特，兩人隨著音樂搖擺身體，氣氛親密。當他們發現自己被投射到大螢幕上後，嚇得立刻分開迴避，結果引發台下觀眾一陣錯愕，事後經媒體查證，兩人皆已婚且非彼此配偶，風波迅速延燒。短短數日內，拜倫公司即宣布他請辭執行長職務，並表示其行為不符合公司價值及文化，將立即啟動尋找新任CEO的程序。如今事件出現反轉，再度掀起外界關注及討論。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Coldplay

推薦閱讀

77萬美國人氣YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符參賽條件

77萬美國人氣YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符參賽條件

5小時前

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」　大螢幕偷情結局神展開

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」　大螢幕偷情結局神展開

3小時前

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！　柯羅爆騷擾爭議敗部復活

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！　柯羅爆騷擾爭議敗部復活

5小時前

蕾菈離婚後跑活動「和湯宇睡同房」　曝真實現況：算還住在一起

蕾菈離婚後跑活動「和湯宇睡同房」　曝真實現況：算還住在一起

3小時前

華晨宇替于朦朧不平？開唱螢幕驚現「白色墜落人影」　暗藏7細節太心碎

華晨宇替于朦朧不平？開唱螢幕驚現「白色墜落人影」　暗藏7細節太心碎

12小時前

10年前合作《六弄咖啡館》！　林柏宏「退追宋伊人」露面高EQ回應

10年前合作《六弄咖啡館》！　林柏宏「退追宋伊人」露面高EQ回應

8小時前

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲

快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲

13小時前

女造型師「險遭設局帶走」　揭演藝圈黑暗面：我一直都知道是誰

女造型師「險遭設局帶走」　揭演藝圈黑暗面：我一直都知道是誰

6小時前

網讚《中文怪物》規模「超越台灣綜藝」　吳鳳分析電視節目3劣勢

網讚《中文怪物》規模「超越台灣綜藝」　吳鳳分析電視節目3劣勢

2小時前

芳瑜中國按摩「男師傅趴身狂攻海邊」！驚見對方起生理反應　還原恐怖過程

芳瑜中國按摩「男師傅趴身狂攻海邊」！驚見對方起生理反應　還原恐怖過程

7小時前

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」！網瘋猜離了…老公16字回應

吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」！網瘋猜離了…老公16字回應

16小時前

昭賢合體祉潤曝「4Minute解散內幕」　衝會長家被擋門外：世界崩塌了

昭賢合體祉潤曝「4Minute解散內幕」　衝會長家被擋門外：世界崩塌了

2小時前

熱門影音

昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有

昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有
李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD

李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD
ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！

ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！
方志友到首爾玩「舒華當地陪」　笑稱兒子被電到「變私生飯」

方志友到首爾玩「舒華當地陪」　笑稱兒子被電到「變私生飯」
盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」

盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」
李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了
獨家直擊／ 許光漢凌晨抵越南！千名粉絲擠爆機場

獨家直擊／ 許光漢凌晨抵越南！千名粉絲擠爆機場
權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動
陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！
獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

許光漢見越南機場人潮「嚇了一跳」　攜手袁澧林宣傳...女粉穿白紗！

許光漢見越南機場人潮「嚇了一跳」　攜手袁澧林宣傳...女粉穿白紗！

周湯豪是大I人「盡量別採訪」　曝感情現況：媽媽毫不關心XD

周湯豪是大I人「盡量別採訪」　曝感情現況：媽媽毫不關心XD

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

曹雅雯遭狂粉騷擾3年「仍疑神疑鬼」　「達危險等級」想請保鑣嘆：好貴喔..

曹雅雯遭狂粉騷擾3年「仍疑神疑鬼」　「達危險等級」想請保鑣嘆：好貴喔..

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

Lulu閃婚！前男友張瑞夫露面狂被虧　許效舜.浩子緊盯要他「開心一點」　

Lulu閃婚！前男友張瑞夫露面狂被虧　許效舜.浩子緊盯要他「開心一點」　

看更多

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

即時新聞

剛剛
剛剛
2小時前50

網讚《中文怪物》規模「超越台灣綜藝」　吳鳳分析電視節目3劣勢

2小時前50

小龍女李恩菲「泳池解放比基尼」！　邊跳邊晃炸超兇事業線

2小時前20

昭賢合體祉潤曝「4Minute解散內幕」　衝會長家被擋門外：世界崩塌了

3小時前107

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」　大螢幕偷情結局神展開

3小時前22

蕾菈離婚後跑活動「和湯宇睡同房」　曝真實現況：算還住在一起

5小時前76

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！　柯羅爆騷擾爭議敗部復活

5小時前83

77萬美國人氣YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符參賽條件

5小時前20

深夜聽廁所傳出詭異怪聲　他急敲鄰居大門「開門竟是超大咖天后」

5小時前40

邱偲琹腎發炎被誤診　「睡急診走廊」再發聲報平安

6小時前20

Tizzy Bac惠婷才剛唱完9場演出　驚傳雙重夾擊「胸悶喘不過氣」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件
    5小時前163
  2. Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」
    3小時前207
  3. 阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！
    5小時前146
  4. 蕾菈離婚後跑活動「和湯宇睡同房」曝真實現況
    3小時前42
  5. 華晨宇替于朦朧不平？開唱螢幕驚現「白色墜落人影」
    12小時前104
  6. 合作《六弄咖啡館》！林柏宏「退追宋伊人」露面高EQ回應
    8小時前6
  7. 快訊／玖壹壹春風爆粗口開罵！反擊「熱戀郭書瑤」
    13小時前3619
  8. 女造型師「險遭設局帶走」揭演藝圈黑暗面：我知道是誰
    6小時前186
  9. 網讚《中文怪物》超越台灣綜藝　吳鳳分析電視3劣勢
    2小時前10
  10. 芳瑜中國按摩「男師傅趴身狂攻海邊
    7小時前268
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合