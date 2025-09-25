Tizzy Bac惠婷才剛唱完9場演出　驚傳雙重夾擊「胸悶喘不過氣」

記者蔡琛儀／台北報導

Tizzy Bac以「說出我的名字」巡演連續9週末完成11場滿座演出，再創高峰，歌迷狂喊加場，如今宣布12月將前往深圳、上海開唱，鼓手前源笑說已無法重現當年兩週9場的年輕氣力，惠婷則回憶巡演途中因生理痛與壓力差點在飯店哭出來。

▲Tizzy Bac宣布12月將前往深圳、上海開唱。（圖／相信音樂提供）

在如此高壓的奔波下，惠婷透露，曾出現胸悶與喘不過氣的狀況，只能靠休息調整，「雖然吃了營養品，但身體還是會喊累。」前源則說已能坦然接受小失誤，「我們就是人，不可能場場完美。」

此外，Tizzy Bac還特別推出「Sit Down Please」座席場，且只有台中、高雄限定，觀眾還可獲保健品入場禮，幽默展現「養生系樂團」特色，也象徵要撐住每一次跳躍。

▲Tizzy Bac「說出我的名字」巡演連續唱9週11場紀錄。（圖／相信音樂提供）

成軍26年的Tizzy Bac笑稱自己像叔叔阿姨，但心裡仍保持少年感，惠婷感性說演出是獻祭，把能量傾注給觀眾，「因為那是對舞台的尊重。」接下來他們還將現身樂團祭、呼叫音樂節、2025火球祭，人氣持續沸騰。