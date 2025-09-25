芳瑜中國按摩「男師傅趴身狂攻海邊」！驚見對方起生理反應　還原恐怖過程

記者孟育民／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，日前邀請資深媒體人狄志為、藝人芳瑜、前導遊牛腿及查克律師，一同分享「開心出遊敗興而歸！輕忽白目、貪便宜小心有詭害你命？！」芳瑜曝海外按摩驚悚經歷，按摩師跨坐身上還「越界」按比基尼線。

▲芳瑜回想被按摩師趴在身上的詭異姿勢。（圖／和展影視提供）

芳瑜擔任外景主持人時，某次到中國東北出外景，當時冰天雪地太痛苦，收工偷偷去高檔按摩店按摩，選了最貴的按摩套餐外加獨立包廂，她想著「東北男性按摩師身形彪狀，按起來應該很有力。」她按到一半睡著了夢到鬼壓床，感覺胸口很痛不能呼吸，「驚醒後發現這位男按摩師竟然屁股坐在我的屁股，胸肌整個靠在我的背上，雙手往前伸按我的頭，當下感覺很噁心！」趕緊跟他說有點不能呼吸、背面不用按了。

▲芳瑜。（圖／和展影視提供）

之後翻回正面繼續按摩，芳瑜睜大眼睛看著他按到比基尼線時，「他瘋狂按我的『海邊」還一邊看著我，因為真的有點痛，我表情有點猙獰，他就一直問我舒服嗎舒服嗎？」按摩師繼續按到肚子時說：「你們南方女生挺可愛的」。芳瑜怕他往上按到胸部，假裝起身接電話說要回去了，起身後竟然看到按摩師起了生理反應，嚇得她趕快換衣服離開。



