費玉清經典《晚安曲》回來了！　A-Lin激動嗨喊：從沒想過的事

▲ A-Lin 演唱費玉清的經典國民歌曲〈晚安曲〉。（圖／麥當勞提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后A-Lin與速食品牌合作，受邀在「晚安早餐見」活動獨家獻唱，以她極具感染力的嗓音溫柔演唱費玉清的經典國民歌曲〈晚安曲〉，A-Lin非常開心說：「我是聽著〈晚安曲〉長大的，跟速食品牌合作重新詮釋〈晚安曲〉是沒有想到過的事！」表示自己近年來也努力早睡早起，她笑說：「吃速食品牌早餐一直都是激勵我早起的原因之一！」也期許透過這次合作，能將經典的〈晚安曲〉傳承下去。



A-Lin說：「費玉清大哥的版本的〈晚安曲〉是永遠的經典，希望這次透過我的聲音，能讓更多年輕人聽見《晚安曲》的美好，尤其入睡前，哼唱這首歌曲，是非常棒的睡前小儀式。」也因此她每次在演唱會的安可都會哼唱幾句〈晚安曲〉，希望為意猶未盡、捨不得離開的粉絲，在演唱會尾聲注入甜蜜點，即使這首歌常常讓她唱到被提醒要被罰款、該下台了，她都還是想要唱給大家聽，她直說：「這次麥當勞的邀請讓我完整唱足一整首給大家聽，真的蠻開心的！」



常常飛往在世界各地演出的A-Lin，非常需要好的休息和充電，才能在台上完全釋放舞台魅力，因此私底下的A-Lin很重視睡眠品質，她表示她有自己的睡前小儀式：喝一杯洋甘菊茶，和做幾組皮拉提斯伸展，並且在晚上9點後有意識的遠離手機，讓身體慢慢沈澱進入放鬆狀態，「最後一件事很重要，就是跟自己的身體說話，好好的告訴它，『辛苦了，謝謝你，晚安，早餐見！』



近年她熱衷健身，生活越來越規律，她會早起、吃好的早餐，讓身體機能自然運轉，也為每一場忙碌行程充好電，她說：「無論是睡前的放鬆時刻，還是早晨的第一份早餐，都是我和身體對話、跟好好生活的方式。」而音樂，則是陪著A-Lin走過每個日常的重要存在。「音樂每天陪伴我經歷所有的喜怒哀樂，從睡前、起床、運動、生活每個片刻，它一直都在。」

