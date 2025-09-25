于朦朧北京命案社區爆「93戶集體賣房」！傳遭囚禁施暴　住戶急脫身

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧11日在北京「陽光上東」社區驚傳墜樓身亡，官方僅以「排除刑事案件」簡短回應，但網路流傳的影片與錄音涉及囚禁、施暴等內容，事發後該社區住戶出現集體賣房潮，此現象引起網友熱議，有人認為住戶恐因聽聞內幕而急於脫身。

于朦朧死後，網路上的陰謀論越傳越烈，傳言指出他疑因掌握關鍵證據「紅色U盤」而遭到施虐，證據涉及敏感內容，被迫簽下多項不利合約，疑似遭受暴力對待，墜樓前被限制行動近半月，期間傳出遭囚禁並遭受逼問「U盤下落」，直至9月8日至9日間，他疑似被帶往另一處別墅，期間遭灌酒、毆打與羞辱，最終不幸身亡。

▲于朦朧死因成謎。（圖／翻攝自微博）

于朦朧墜樓後，多位房地產仲介近期在社群平台上發布該社區的待售物件資訊，根據房產網站「房天下」的資料顯示，目前有多達93戶二手房待售，價格介於1150萬至1650萬人民幣不等，有人認為住戶恐因聽聞內幕而急於脫身，引發熱烈討論。

有網友表示：「陽光上東滿滿的住戶販賣房子都不敢住了」，反映出居民的不安情緒。然而也有居民提出質疑，表示網路上流傳的影片與實際地理環境不符，指出「于墜樓的地點的小區陽光上東18號對面沒有這麼高的樓，下面也沒有汽車道」，質疑部分傳聞的真實性。

▲于朦朧命案社區出現拋售潮。（圖／翻攝自Threads）

