現場直擊／許光漢轟動越南！200家媒體搶採訪　「空前盛況」竟導致跳電5分鐘

「亞洲男神」許光漢攜手「文青女神」袁澧林，主演的奇幻愛情鉅片《他年她日》展開亞洲巡迴宣傳。24日到了越南胡志明市，瞬間引爆粉絲追星熱潮。不只粉絲瘋狂，記者會上更湧入當地200家媒體，甚至因為太盛況空前，現場一度跳電近5分鐘。

許光漢在深夜1點抵達越南胡志明市後，但仍有超過千名粉絲守候在機場，高舉自製應援牌揮舞尖叫，場面震撼堪比國際巨星規格。隔日許光漢與袁澧林旋即投入密集宣傳行程。今下午舉辦的《他年她日》電影記者會吸引近200家媒體到場擠爆影廳。

許光漢表示這次是他首度來到越南，粉絲熱情令他印象深刻，直呼：「第一次來到越南，在機場就感受到大家的熱情，真的嚇了我一大跳！」而記者會開始後不久，竟一度跳電近5分鐘，原來是影廳內媒體及燈光太多，電力不堪負荷，媒體打趣說：「因為光林CP合體的電力實在太驚人了！」

在結束越南行程後，主創團隊將於25日前往新加坡，並於29日回到台北舉辦首映會。《他年她日》將在10月3日中秋連假正式上映，誠邀觀眾走進電影院，與摯愛之人一同感受這段跨越時空的動人愛情。

