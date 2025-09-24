AKB48 Team TP挑戰真心話大冒險！　曝光阿部瑪利亞「私下真面目」

▲ AKB48 Team TP劉曉晴、林于馨、蔡亞恩作客阿部瑪莉亞節目。（圖／好言娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

AKB48 Team TP日前驚喜獻上全中文翻唱的〈Oh my pumpkin!〉TP版，而曾從日本總本隊移籍來台的阿部瑪利亞，雖已畢業，仍十分關照Team TP學妹們，特別邀請現役一期生劉曉晴、林于馨、蔡亞恩作客她的個人影音節目，大聊新歌宣傳與幕後趣事。

阿部瑪利亞為了給小師妹們「最強護航」，不僅玩恐怖遊戲挑戰心臟極限，還直接上演真心話大冒險測心跳、對鏡頭撒嬌展現大人感魅力，更穿上相撲胖胖裝即興熱舞，笑翻全場！三位一期生看見學姊如此拼命，感動直呼：「完全感受到學姊的愛，這根本是燃燒生命在為我們宣傳！」

節目中更爆出許多暖心往事，來自香港的曉晴說，阿部學姊經常把自己的衣服和配件帶到公司，讓大家自由挑選，她自己常是受惠者，更榮幸獲得阿部親自指點穿搭技巧，「真的很感謝學姊的照顧！」麵麵也回憶起選拔時期，學姊阿部曾向評審推薦她，「覺得我很活潑、有機會被看見」，因此她才能順利加入Team TP。

01日前從東京返台，代表Team TP完成了總本隊最新單曲的錄製與拍攝，她開心表示：「很榮幸！」平常和阿部是好閨蜜的她也說，儘管「有一陣子沒見到阿部桑了，她一直都很忙」，但因常去阿部家幫忙照顧貓咪「牛奶糖」，所以也感覺阿部常在身邊，01也透露和「牛奶糖」感情很不錯，彼此會互相想念！

阿部瑪利亞表示，雖然已從女團畢業，但心中始終掛念著後輩的表現，這次能藉由影音節目機會替Team TP宣傳覺得非常開心，也希望透過影片能讓更多人認識Team TP的努力與成長，以及她們對表演的熱情與堅持。