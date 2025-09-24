現場直擊／女粉穿白紗喊老公！許光漢越南5場見面會秒殺　偷學袁澧林：想做美甲

記者蕭采薇／胡志明市報導

電影《他年她日》展開亞洲巡迴宣傳，主演許光漢、袁澧林，以及導演龔兆平、藝術總監文念中，24日在越南胡志明市展開一連串戲院影人見面會，五場見面會皆一開賣就秒殺完售。現場更有數十位穿白色婚紗精心打扮的女粉絲，只為親眼一睹「國民老公」許光漢的風采。

▲數十位許光漢粉絲，穿著婚紗到場追星，想一睹「國民老公」風采。（圖／甲上提供）

許光漢、袁澧林與導演龔兆平都現學現賣越南語，「你好越南」、「我愛你們」、「 他年她日」、「謝謝大家」等，全場粉絲情緒瞬間沸騰、歡呼尖叫不已。袁澧林曾來越南旅遊3次，非常喜歡越南的美食，這回再度造訪趁空檔去做了美甲、吃了河粉、喝了越南咖啡，心滿意足。許光漢則開玩笑說，可惜這次沒什麼時間，「不然我也想做美甲。」

▲《他年她日》（左二起）導演龔兆平、袁澧林、許光漢、藝術總監文念中，出席越南影人場。（圖／甲上提供）

導演龔兆平也表示，自己很喜歡吃越南菜，希望工作之餘可以多吃當地料理跟欣賞歷史古蹟。製作及藝術總監文念中表示今早七點就到飯店附近跑步，看到有人在河邊拍婚紗照，來到戲院又看到很多粉絲披婚紗，覺得越南充滿了愛，「也希望大家能愛《他年她日》這部電影！」

▲《他年她日》影人見面會秒殺，其中更包含能容納500人的超巨型影廳。（圖／甲上提供）

許光漢在越南人氣超高，影人見面會更是一票難求，開賣即秒殺。現場數百位粉絲手舉應援標語，熱情高喊「光漢我愛你！」許光漢與袁澧林也不忘用越南語「謝謝大家！」回應粉絲的熱情。此外，台北的欣欣秀泰影城的《他年她日》浪漫遇見場，同日首場開賣宣告秒殺，緊急加開一場也火速完售，兩場共約700個位子全部秒殺，不少粉絲哀嚎敲碗再加場。

▲《他年她日》許光漢、袁澧林出席越南影人見面場，感謝粉絲帶來的滿滿能量。（圖／甲上提供）