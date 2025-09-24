陳子玄8歲兒出生罹3病被指「殘廢」　她高EQ回覆網友曝現況

記者蔡宜芳／綜合報導

女星陳子玄和前夫陳麒凱育有一個兒子「恩恩」，她在2019年離婚後，2023年迎來第二春，目前再婚生活相當美滿。沒想到，近日有網友在她的相關報導下指恩恩是「殘廢」，對此，陳子玄也親自現身回應，並展現高EQ。

▲陳子玄育有一個8歲兒子。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

陳子玄日前宣布家中有「新成員」，表示自己和先生討論了一段時間後，決定飼養蘇卡達象龜。她也坦言，自己在十幾年前養過豹龜，那時候就非常喜歡陸龜，碰巧近來朋友家的蘇卡達象龜生小孩，於是她決定領養過來。

▲陳子玄日前從朋友家中領養陸龜。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

而陳子玄養陸龜的事情被刊出後，有網友在報導下留言：「她有一個兒子好像是殘廢。」對此，陳子玄親自回應說：「我兒子不是殘廢！現在非常健康喔！」

▲陳子玄表示兒子現在很健康。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

此前，陳子玄的兒子恩恩在2017年出生後，便被陸續診斷出喉頭軟化、舌頭後倒及癲癇等疾病，2018年又被發現左腦蜘蛛網膜內有小囊腫，是引發癲癇的關鍵，「醫生說很多人都可能會有，99%的人一輩子都不會因為它的存在受影響，1%的人會因為它的存在引發有癲癇狀況。」不過後續只要吃藥控制就沒問題。