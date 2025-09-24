年初才爆非法賭博！　李陳鎬酒駕100公里遭逮

記者張筱涵／綜合報導

韓國演藝圈再爆醜聞。曾因非法賭博案纏訟的搞笑藝人李陳鎬，近日又被查出酒駕，甚至醉駕長達約100公里，引發外界譁然。

▲李陳鎬年初才因涉嫌非法賭博被調查。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS）



根據《京畿南部警察廳》24日指出，楊平警方當天凌晨3時許，接獲報案稱「李陳鎬在仁川酒後駕駛」，隨即展開跨區合作追查，最終在京畿楊平郡將其攔下。檢測發現，他的血液酒精濃度高達0.11%，已達駕照吊銷標準。警方透露，目前已先讓他返家，並依其要求進行抽血檢驗，等待正式檢測結果出爐。

現年41歲的李陳鎬，2005年以SBS特別招募喜劇演員出道，過去以綜藝搞笑形象活躍，卻屢傳負面新聞。今年4月，他因涉嫌非法網路賭博遭首爾江南警方移送檢方調查，當時也在Instagram坦承，2020年因一次偶然機會接觸到非法賭博遊戲，結果陷入無法承擔的債務。

更具爭議的是，外界傳出BTS成員Jimin與藝人李壽根 等人，曾借錢給李陳鎬卻未能收回，間接成為事件受害者。如今酒駕事件再度曝光，讓他的形象跌至谷底，韓國網友更怒批「一錯再錯，應該徹底退出演藝圈」。

