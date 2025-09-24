楓葉姐姐IG私照外洩！御姐變學院風…甜喊「一起運動嗎」吸讚數驚人

記者陳芊秀／綜合報導

大陸抖音女團「SK月亮湖217」因一票高顏值女生動感熱舞，在台灣網路火速爆紅，其中C位的「楓葉姐姐」因跳「上車舞」風靡台灣粉絲。而她向來穿黑色露肩緊身裙，以「御姐」形象勁歌熱舞，近日出現疑似本人的私照，有別於直播的打扮，火速吸引粉絲朝聖。

▲楓葉姐姐給人火辣御姐印象。（圖／翻攝自Threads）

在曝光的照片中，「楓葉姐姐」身處一片綠茵足球場上，享受著午後陽光。她的穿搭風格與直播時截然不同，上半身穿著一件米白色的麻花針織開襟衫，搭配深色寬管牛仔褲與厚底麵包鞋，散發出滿滿的青春氣息。照片中的她，時而托腮對著鏡頭溫柔微笑，時而俏皮地比出YA手勢，模樣十分親切可人，展現了有別於舞台的鄰家女孩面貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楓葉姐姐私下照片罕見曝光，難得穿上學院風造型。（圖／翻攝自Threads）

照片配文「小樹葉們要一起運動嗎」再加上楓葉圖示，不過該帳號開設IG、Threads，皆沒有開放留言功能，但貼文瀏覽人次與按讚數都相當高。她的甜美親切氣質，吸引大批台灣網友到她的社群帳號留言。她日前在一場直播過程中，因為濾鏡失效，導致真面目在鏡頭前曝光，但是粉絲依舊熱情不減，顯見人氣強大。