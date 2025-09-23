ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
洪詩二寶「首次露正臉」！
晚上睡不著？「４個好眠提醒」
小茉莉「大巨蛋飲酒喧嘩」道歉了
獨／《96分鐘》狂飆19天票房破億！　林柏宏晉升雙億萬男星：真的非常感動

記者蕭采薇／台北報導

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，自上映以來便如同一輛高速奔馳的列車，以其前所未有的視覺震撼與扣人心弦的劇情，持續引爆全台話題。影迷們的熱情支持下，上映第三週票房持續攀升，終於在23日正式宣佈衝破億元大關！

▲▼ 《96分鐘》電影首映林柏宏、宋芸樺 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《96分鐘》男女主角林柏宏、宋芸樺，片中的感情和羈絆令人感動。（圖／記者徐文彬攝）

《96分鐘》從票房表現到口碑討論，皆展現驚人的熱度與強勁的後座力。在這一里程碑不僅讓《96分鐘》榮登台灣今年第二部破億電影的寶座，更讓主演林柏宏繼現象級電影《關於我和鬼變成家人的那件事》後，再次交出主演電影破億的亮眼成績單，穩固其票房保證的地位。

《96分鐘》自上映以來，便展現了其獨特的魅力與潛力。儘管初期排片廳數有限，但憑藉著觀眾口耳相傳的絕佳口碑，電影票房一路逆勢成長，甚至讓各大戲院紛紛加開大廳以因應不斷湧入的觀影人潮。這不僅證明了電影在視覺特效上的卓越成就，更凸顯了其在情感層面深深觸動觀眾的強大力量。在上映短短19天後，這部集結了速度、危機與人性的史詩級災難片，終於不負眾望地宣布票房破億，為台灣電影市場注入一劑強心針。

▲《96分鐘》上映十天，全台票房突破5700萬。（圖／華影國際提供）

▲林柏宏在《96分鐘》飾演拆彈專家宋康任。（圖／華影國際提供）

面對電影破億的喜訊，主演林柏宏開心透過《ETtoday星光雲》，向觀眾表達了最誠摯的謝意：「真的非常感謝觀眾朋友的支持，也感謝整個團隊所有人的努力與付出。我們從一開始就希望能帶給大家一個很新鮮、很刺激的觀影體驗，所以能夠被大家喜歡，看到這麼多正面的回饋，真的非常非常感動！這份榮耀屬於大家，期待在電影院跟大家再相見，一起感受這份熱血！」

▲《96分鐘》上映十天，全台票房突破5700萬。（圖／華影國際提供）

▲宋芸樺在《96分鐘》飾演刑警黃欣。（圖／華影國際提供）

《96分鐘》的魅力不僅在台灣掀起狂潮，更將跨越國界，走向國際。電影方也正式宣布了令人振奮的海外上映計劃，9月25日將率先登陸新加坡，緊接著10月2日馬來西亞的觀眾也能一睹為快，而香港則將於10月30日盛大上映。更令人期待的是，這部台灣鉅作預計將於12月底在越南隆重上映，將這股「高鐵災難」旋風吹向世界。

▲《96分鐘》上映十天，全台票房突破5700萬。（圖／華影國際提供）

▲男主角林柏宏為了《96分鐘》，勤跑戲院宣傳。（圖／華影國際提供）

監製鄒介中與導演洪子烜對於觀眾一路以來的支持表達了由衷的感謝，他們表示：「觀眾的回饋是電影生命力最重要的來源，是我們不斷前進的動力。我們非常期待透過這次的海外上映，能讓全世界看見台灣電影的創意能量與獨特魅力，將《96分鐘》所帶來的震撼與感動，傳遞給更多不同文化背景的觀眾。」《96分鐘》不僅是一部成功的商業電影，更承載著台灣電影走向國際的夢想與實力，期望掀起一波「台灣製造」的觀影熱潮。

 

