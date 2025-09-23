蔡思韵進軍韓國影壇！擔綱主演《Bluefish》 　苦練韓語、手語挑戰聽障者

記者蕭采薇／台北報導

繼男友劉俊謙在兩岸三地打開名氣後，香港演員蔡思韵，近日宣布將首度參與韓國電影演出，在導演李相勳（LEE SANG-HOON）執導的動作劇情片《Bluefish》（청어）中，與韓國演員池承炫共同擔綱主演。該片已於釜山國際電影節正式公布演員陣容與開拍計畫，預計10月將在釜山及盈德等地取景。

▲蔡思韵（左）進軍韓國影壇，苦練韓語、手語挑戰聽障者角色。（圖／MOM production limited 提供）

《Bluefish》講述一個背負過去的浪子，因為遇見一位聽覺障礙女工後，人生命運被意外改變的故事。電影不僅有緊湊的動作場面，更深入探討人性救贖與慈悲的力量。蔡思韵在片中飾演這位聽障者，對她而言充滿挑戰。

她分享自己面臨「三難」：「首先是語言，劇組特別請老師為我上一對一的韓語課；第二是要詮釋聽障角色，必須學習手語；第三則是要在緊湊的拍攝期內，完整呈現這個複雜的角色。」由於主演電影《泥娃娃》即將在台灣上映，她必須同時進行宣傳，因此備感壓力，擔心準備時間不足。

▲蔡思韵（左2）參與電影《Bluefish》，與韓國演員池承炫（左）、導演李相勳（右）及劇中童星合照。（圖／MOM production limited 提供）



蔡思韵坦言，在第一次讀本後，感覺自己像在看韓劇，而身為劇組中唯一的香港演員，她緊張到連飯都吃不下。但近日她已進組與團隊排練，開始用韓語和手語與對手練習溝通，努力讓自己盡早適應角色。她也在讀本前，特別安排了與片中飾演兒子的童星相處培養感情，兩人不時自拍、擺出可愛表情，展現出絕佳默契。



蔡思韵飾演的角色，在電影裡經歷了一場事故，從原本聽力正常、能說韓語，變成需要用手語與人溝通的聽障者。這種從能聽到不能聽的轉變，是她演技上的一大挑戰。導演李相勳表示，本片的創作靈感來自對身心障礙者的關注。

▲蔡思韵跟片中飾演兒子的童星相處培養感情，兩人不時自拍、擺出可愛表情。（圖／MOM production limited 提供）

他認為人們常以同情或疏離的眼光看待他們，反而造成了隔閡與孤立。在看過蔡思韵的演出後，導演認為她正是女主角的最佳人選。製片人吳佩玲也表示「這是一個極具挑戰性的角色，而蔡思韵為角色注入了一股真實且沉靜的韌性，這正是我們選擇她的原因」。並表示《Bluefish》不只是一部電影，更是一個關於人們在傷痛中掙扎並尋找希望的故事，希望這部片能為更多人帶來希望與勇氣。

▲蔡思韵（左）及片中演自己孩子的小童星，一起練習讀本。（圖／MOM production limited 提供）

電影《Bluefish》由Jazzy Pictures 與 Oh Yes Co., Ltd 合作，並由Timeless Productions 聯合製作。除了主要演員，曾出演《全面突襲》系列、《星際大戰：原力覺醒》及《捍衛任務3：全面開戰》的印尼知名武術家兼演員雅彥·魯伊安（Yayan Ruhian），也將在片中特別亮相，為電影增添更多動作元素與深度。