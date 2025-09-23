沈春華出戰《中文怪物》當魔王　自信「勝之不武」劇透結果：實在冤枉

記者蔡宜芳／綜合報導

定居在台灣的法國YouTuber「酷」，斥資500萬打造大型網路節目《中文怪物》，首集在一天內就突破百萬點閱，討論度相當高。而受邀參加擔任「魔王」的資深主播沈春華，21日也在社群分享錄製過程，坦言原本信心滿滿，卻在節目中迎來出乎意料的結果。

▲酷邀來沈春華擔任《中文怪物》的魔王。（圖／翻攝自酷IG、沈春華臉書）

沈春華表示，自己大約在五個月前接到製作人的邀約，要她在決賽中擔任「魔王」角色。她當時心想，自己身為資深主播，和外國人比國語聽力，「這不是勝之不武嗎？」而且她也不認識「酷的夢」，還是透過兒子才得知該頻道在網路上很受歡迎，「崔姐（製作人）說博恩也要去，我心想不能怯戰，就故作輕鬆地答應了。」

▲沈春華出戰《中文怪物》當魔王。（圖／翻攝自Facebook／沈春華 Live Show）

錄影當天，沈春華前往桃園大型片場，被現場的規格與專業程度震撼。她坦言，自己身為「電視台出身的老兵」，原以為什麼場面都見過，但看到網路節目的製作水準，仍忍不住讚嘆，「酷這一次由幕前走向幕後，擔當導演的重任，這位外國捧油的『中文』確實有『怪物』的水準。」

沈春華透露，在節目錄製中，她與博恩、黃大謙、寶尼等不同世代的來賓相談甚歡，感性表示：「新媒體時代，老媒體人也要有開放的心，才能和年輕人相互交流、學習。」她也透露在魔王挑戰賽中「結果大大地出乎意料」，大呼：「這…這，實在冤枉啊！」呼籲觀眾一定要鎖定節目。

▲▼沈春華分享現場照。（圖／翻攝自Facebook／沈春華 Live Show）