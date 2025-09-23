米可白當場抓包驚世不倫戀！　甩巴掌痛罵「知三當三」情緒爆炸

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情再掀高潮。江弘軒（吳政澔飾）與佩婕（程雅晨飾）這段驚世不倫戀，終於在餐廳被抓包。最勁爆的是，撞見這段婚外情的人的竟然是佩婕的媽媽文琪（米可白飾）。一向溫婉的米可白在劇中情緒大爆發，不僅怒斥女兒「知三當三」，更直接將杯水潑向兩人，戲劇張力爆表。

▲程雅晨與吳政澔不倫戀被自己的媽媽米可白抓包。（圖／民視提供）

這場餐廳包廂抓包戲，是劇中最具張力的高潮之一。吳政澔坦言，拍攝時心情相當忐忑，雖然知道是演戲，但米可白殺紅的眼，拿著水衝過來的時候，還是相當害怕，雖然兩人的巴掌戲事前都有溝通，但真正拍攝當下仍被對方的快狠準嚇到，現場氣氛非常凝重。

戲播出後，不少觀眾入戲太深，紛紛湧入粉絲專頁留言痛罵吳政澔是「渣男」，甚至有人激動到打電話抗議，讓他哭笑不得，直呼「真的有嚇到我！」不過他也笑說，能被罵代表觀眾投入劇情，對演員來說反而是一種肯定。

飾演小三的程雅晨，將角色「佩婕」的無奈與悔恨詮釋得絲絲入扣。她表示「佩婕並非惡意介入，而是陷入無法自拔的感情泥沼。她知道自己不對，但又無法控制自己的感情，那種矛盾真的很痛苦。」面對母親米可白的痛心質問與怒火，程雅晨的眼淚像斷了線的珍珠般落下，演技大爆發，讓觀眾對這個角色又愛又恨。

過去多以甜美形象示人的米可白，這次發現女兒竟成了別人的小三，痛心與憤怒的情緒瞬間爆發。她不僅聲嘶力竭怒罵佩婕「知三當三」，更當場潑水，把場面推到最高潮。米可白透露，為了演好這場戲，她事前做了許多功課，揣摩一個母親「愛之深、責之切」的矛盾心境。她的爆發力也讓現場演員全都繃緊神經，直呼「像真的一樣」。

