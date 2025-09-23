王柏傑生日「解脫蛋糕」是她想的！方志友曝現況：看新聞才知分手

記者黃庠棻／台北報導

藝人王柏傑最近和交往約4年的謝欣穎分手，將於25日迎來36歲生日的他，21日和楊銘威、張孝全等人聚餐慶生，收到好友替他準備的生日蛋糕，圖案是一張長輩圖寫著「人最好的解脫，就是要學會放下，生日快樂」，後續方志友表示是自己的點子，今（23）日她出席活動也分享了聚會的過程。

▲王柏傑與好友慶祝生日。（圖／翻攝自Instagram／pochiehwang）

方志友今（23）日出席活動，擔任保健品牌的代言人，穿著一襲白色洋裝亮麗現身，被發現狀態變得比以前更加消瘦，她也透露前陣子連續去了韓國、澳洲，透過吃吃喝喝來放鬆心情，回台灣之後立刻投入健身，所以整個人的線條確實越來越緊實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲方志友擔任保健品牌代言人。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，方志友日前現身好友王柏傑的生日聚會，透露寫著「人最好的解脫，就是要學會放下，生日快樂」的生日蛋糕是自己與林映唯（小美）的點子，上述的字句是小美想的，本來兩人想說要在蛋糕放上好友們的合照以示「朋友都在這」，後來認為給予句鼓勵也不錯，但方志友強調「也沒有真的覺得要他放下什麼啦」。

▲王柏傑生日蛋糕引起熱議。（圖／翻攝自Instagram／pochiehwang）

對此，方志友也分享王柏傑看到蛋糕上的字眼後，第一個反應就是笑翻，至於好友目前是否走出情傷，她低調表示「不知道，其實我也是看新聞才知道他們現況」，私底下只會在對方發限動時回覆「加油」等字眼，並不會對對方的感情生活給予過多關心。

▲方志友擔任保健品牌代言人。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，方志友私底下也與謝欣穎有私交，在對方與王柏傑分手消息傳出後，她並沒有特地傳訊關心，直呼「我們都是局外人，沒有私下傳訊」，同時表示自己並不知道雙方分手的原因，更提到其實謝欣穎跟自己的女兒Mia關係很好，是「忘年之交」的關係，強調謝欣穎不會離開自己的生活圈「我們都還是好朋友」。

▲王柏傑與謝欣穎已分手。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）