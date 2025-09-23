接棒中島美嘉！　徐若瑄登Billboard Live開唱「時間點曝光」

▲徐若瑄將在11月23日於Billboard Live TAIPE開唱。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）



記者翁子涵／台北報導

全球音樂指標場館Billboard Live TAIPEI將於今年11月中盛大開幕，繼揭曉首位登場嘉賓日本天后中島美嘉後，今宣布將由Vivian徐若瑄接棒在11月23日開唱，成為首位站上該場地舉辦專場的本地歌手，她早在9月就開始準備歌單，「因應這樣的特別場地，也有別於平時的演出，有些歌重新編曲、也選了一些覺得大家會喜歡卻從來沒有演出的歌。」

徐若瑄近來緊鑼密鼓準備演出。



她還特別準備了一份專屬「非賣品小禮物」，要送給每一位來到現場的觀眾，「希望和粉絲們一起留下第一次的回憶！」Vivian回憶自己第一次踏上Billboard Live舞台，是受日本歌后MISIA邀約前往東京參與花蓮震災共演，「很棒的音響設備、聽眾們也可以用餐點飲料、是一個很享受的環境，而我又能近距離的看得很清楚台下的每一位，讓我留下了很深刻的印象、很喜歡。」對於演出，Vivian也坦言：「非常期待。」

除了音樂工作，Vivian透露自己一如往常的忙碌，同時籌備兩部電影拍攝計畫，並悄悄規劃未來的音樂計，。她日前在味全龍《hololive night》主題日賽後驚喜現身，首度與啦啦隊女神李多慧見面、貼臉合照官宣合作新電影，據悉兩人將在片中飾演「姐妹」，讓粉絲直呼「夢幻聯動」。

