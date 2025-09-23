仙氣專門戶直播主爆引退　辰辰化身性感空姐神秘三角現形

記者葉文正／台北報導

亞洲男性娛樂第一品牌JKF九月號雜誌請到「仙氣專門戶」辰辰擔任封面人物，她從車子業務員、遊戲直播主跨界成為JKF女郎，首度在鏡頭前化身空姐，大秀美胸和長腿。辰辰不僅透過這次的拍攝主題一圓空姐夢，還挑戰讓神秘三角地帶若隱若現，留給所有粉絲無限遐想。

▲JKF女郎辰辰。（圖／JKF提供）

外型充滿仙氣，內心卻充滿狂野熱情的辰辰，因為姣好的外型和極大的反差，受到大批粉絲喜愛。她從最初的兼職內衣、外拍模特兒，到成為全職的大尺度模特兒，辰辰面對鏡頭輕解羅衫，坦言自己的心態早已從羞赧轉化為坦蕩與自在，不怕展現最私密的一面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲辰辰對幕後工作有興趣。（圖／JKF提供）



辰辰在受訪時，也公開自己的另一項反差，擁有D罩杯好身材的她私下其實是個吃貨，全靠游泳來維持25腰的魔鬼曲線。辰辰強調自己「什麼都愛、什麼都吃」，只是同時也很注重運動，透過游泳來達到鍛鍊體態與放鬆。此外，她也搭配168斷食，晚上幾乎不吃東西，盡量讓自己多流汗，像泡澡或泡腳都很有幫助。

▲辰辰神秘三角地帶現形。（圖／JKF提供）

辰辰笑說：「有好的生活才可以有好的工作狀態，這才可以多拍些好作品回饋給粉絲。」只是外傳她今年竟萌生「引退」之意，辰辰對此親自解答： 「雖然我很喜歡拍照時的美美的我，但其實有不少時候，我也會希望自己是個從未出現在社群媒體的大眾女生，也因為接觸了模特兒的行業後，開始對幕後的工作有了更多的好奇心。」

不過粉絲們別擔心，辰辰透露接下來還有拍短影片、出寫真書等計畫，加上她去年才剛晉升為JVID代言人，希望能夠有更多令人印象深刻的表現，因此現在只想好好享受被粉絲們專寵的幸福時刻。辰辰也不忘向想寵愛她的人喊話：「請把我當女兒疼愛寵愛吧！」更多辰辰的訪談內容和精采照片請見九月號JKF雜誌。