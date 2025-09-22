台8女星曬「勾手合照悼于朦朧」　憶合作點滴：謝謝你曾努力愛過

記者王靖淳／綜合報導

大陸男星于朦朧11日墜樓身亡，儘管家屬已發聲明強調是「飲酒意外」，但網路上仍流傳著不少死亡陰謀論，北京警方事後也發布警情通報打臉謠言。為此，曾與于朦朧合作過的女星徐千京，昨（21）日在IG發文曬出勾手合照，追憶這位昔日的拍戲戰友。

▲徐千京（圖左）發文悼念于朦朧。（圖／翻攝自Instagram／kerryhsu1217）

徐千京在文中寫下：「還記得和朦朧合作的時光」，字裡行間，滿是對友人的不捨與思念。她也回憶自己當年與于朦朧合作拍戲時，對他留下的印象。她大讚于朦朧是位敬業的演員，形容對方總是散發著專注、溫柔與認真的氣質，而這份特質，也讓她在工作中感受到一份特別的能量。

▲于朦朧（圖左）曾和徐千京合作過。（圖／翻攝自Instagram／kerryhsu1217）

徐千京坦言，兩人雖然只是因為工作，而有了短暫的交集，「雖然緣分短暫，卻留下了深刻的印象。」她向天上的于朦朧，獻上最為溫柔的祝福，「願你在另一個世界，依然帶著光，自由而平靜。」她同時也感謝于朦朧，這一生為世界所帶來的美好，「謝謝你曾經努力地活過、愛過、演繹過。我們會記得，也會把這份溫暖延續下去。一路好走，R.I.P。」

