李翊君甜讚老公檢場「1最大優點」！　結婚30年...曝光私下真實互動

▲李翊君出道38年將首度攻蛋開唱。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／專訪

歌后李翊君出道38年，唱紅無數經典情歌，將於10月4日首度登上台北小巨蛋，舉辦《翊起聽見愛》個人演唱會，對她而言，這不僅是歌唱生涯的一大里程碑，更是一場集結回顧與挑戰的音樂旅程，她坦言心情既緊張又期待，但心裡卻格外踏實，因為這次最大的後盾，就是來自家人的全力支持，「要做這件事一定是我的家人要對我支持，才能心無旁騖的去做，在沒有任何家庭壓力下，增加了很多助力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李翊君透露家人的支持是她最大的底氣。（圖／記者湯興漢攝）



李翊君表示答應開唱前其實掙扎過，考慮3年才點頭，「要做這件事不是隨便決定的，是在準備好之後，才下定決心。」她直言，能無後顧之憂投入籌備，全賴家人給予最大的支持，女兒一句：「我覺得你該做，為什麼不做？」成了最直接的鼓勵，而老公檢場則暖心希望她能放輕鬆，「希望妳開心，不要有壓力。」

談及和老公檢場的互動，李翊君感動地說，檢場不僅在精神上支持，也在生活裡默默分擔，「他一直很貼心，會把自己照顧得很好，不需要我花時間惦記，這一點我就很感謝了。」雖然這些叮嚀有時像「碎念」，但她笑說：「他的口頭關心很多，一直很溫暖，總比不關心好。」夫妻倆多年來相處之道，就是互相給予自由與尊重，「該管的管，不該管的就不要管。」

▲▼李翊君長年維持運動習慣，不擔心體力問題。（圖／記者湯興漢攝）



為了應付演唱會的高強度體力需求，李翊君早已把運動融入生活，她平時會快走、慢跑，每天一定會跑2、3公里，也會透過Switch健身遊戲進行核心訓練，甚至和「二姊」江蕙交流健身心得，飲食上，她幾乎不吃甜食與重調味，「煲湯從不放鹽，因為連家裡的狗都要喝。」她笑稱唱歌就是一種「內臟運動」，對肺活量與體能要求極高，所以必須靠日常習慣來維持。

演唱會倒數計時，李翊君透露自己會在演出前「閉關一週」，保持固定7小時睡眠，「睡眠和放空讓我自在，壓力太大時更需要休息。」至於是否加場？她連忙搖頭：「不要！快嚇死了。」她笑說自己外表看似穩健，但其實「內心波濤洶湧」，尤其是開場那一瞬間的壓力，總讓她特別緊張。

提到演唱會，李翊君表示最難的就是曲目安排，「太多歌迷有不同期待，有人想聽《諾言》，有人想聽《七情六慾》，也有人期待更多年代歌曲。」她形容選曲過程非常困難，即使前一天仍在調整，但堅持要做出一場「大型KTV」，讓所有人都能一起唱、一起感動，「最重要的是滿足大家的期待。」

