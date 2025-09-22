SJ大巨蛋開球「堅持球衣全紮褲子裡」！利特曝真正原因　球迷超感動

記者田暐瑋／綜合報導

韓國男團Super Junior成員利特、始源及神童21日出席富邦悍將在台北大巨蛋的開球儀式，三人身穿球隊球衣亮相，不同以往韓星服裝都會稍作輕鬆休閒的變化，他們反而把衣服全紮進褲子裡，跟一般球員一樣，利特隨後透過直播解釋原因，展現他對體育的尊重與誠意，獲得球迷一致好評。

▲SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊利特、神童、始源將為富邦悍將開球。（圖／富邦悍將提供）



在富邦悍將的邀請下，利特、始源及神童現身大巨蛋，利特以穩健的投球技術開出好球，活動結束後，更繞場感謝球迷支持，至於為何會將球衣塞進褲子裡，利特在直播中提到，服裝會如此符合標準是為了展現對體育活動的尊重，「身為一個也很熱愛體育活動的人，我認為在開球儀式中，一般是俐落地戴上帽子，俐落地投球。」坦言不喜歡做一些太招搖的事情來製造話題。

▲SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊利特、神童、始源將為富邦悍將開球。（圖／富邦悍將提供）

此外，利特提到如果能穿上正式球褲，就可以更好地呈現棒球服裝的完整度，這是對賽事的禮貌，也是對邀請他來開球的球隊獻上最誠摯的祝福，這讓許多球迷感動不已，「刻意穿全套球衣真的好用心」、「連球衣內的那件都是棒球標準服裝」、「我也注意到，三人的球衣都有塞好在褲子，真的很尊敬」。

▲網友反應。（圖／翻攝自Threads）

