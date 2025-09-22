「台大五姬」翁滋蔓久違現身！隔N年回母校：太有趣了 近況照全被拍

記者潘慧中／綜合報導

翁滋蔓過去為「台大五姬」之一，高學歷、甜美外貌讓她吸引不少工作找上門。特別的是，她近日受邀主持台大土木系80週年的校友晚宴，完全難掩激動情緒，「真的好久沒回去台大校園啦！」

▲翁滋蔓久違現身台大校園。（圖／翻攝自Instagram／smiretzymann）



面對1300位來自各領域的台大校友，翁滋蔓直言感到格外親切，「這次接了一場很開心的主持工作！」她也提到，這是台大土木系成立以來首次舉辦如此盛大的校友活動，現場齊聚建設、營造、水利、航太、結構工程等產業的菁英。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼翁滋蔓受邀主持台大土木系80週年的校友晚宴。（圖／翻攝自Instagram／smiretzymann）



更令翁滋蔓感到驚喜的巧合是，「有一位我認識大約16年的好朋友竟然也是台大土木系畢業的，他是現任長虹建設總經理也是台大土木文教基金會的李董事長，工作場合好友相聚真的太歡樂了！」

▲▼翁滋蔓展現專業的一面。（圖／翻攝自Instagram／smiretzymann）



不只這樣，桃園市長張善政也以同門校友身分到場同歡。翁滋蔓笑說，有不少學弟妹到場參與，聽到對方稱呼她「學姐」覺得很有趣，「能受邀擔任主持人一起參與台大土木系80週年校友晚宴盛典是我的榮幸，很開心當晚大家都帶著愉快的回憶滿載而歸，接下來就期待100週年囉！」

翁滋蔓IG全文：

這次接了一場很開心的主持工作！台下有1300位來自各領域的老闆、專業經理人、工程師等，由於都是自己的台大校友，所以感到格外的親切！這是台大土木系成立80週年以來，第一次舉辦這麼盛大的校友活動，從建設、營造、水利、航太、結構工程等各大產業都能見到來自土木系畢業的優秀校友們。

很巧的是，有一位我認識大約16年的好朋友竟然也是台大土木系畢業的，他是現任長虹建設總經理也是台大土木文教基金會的李董事長，工作場合好友相聚真的太歡樂了！同樣是本科系畢業的桃園市張善政市長也一起來同歡。除了眾多學長學姊們，還有好多學弟學妹們也蒞臨現場參與活動，不斷被稱呼「學姐」感覺太有趣了！但真的好久沒回去台大校園啦！

能受邀擔任主持人一起參與台大土木系80週年校友晚宴盛典是我的榮幸，很開心當晚大家都帶著愉快的回憶滿載而歸，接下來就期待100週年囉！