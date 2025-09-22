隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函　3年遭控2次惡鄰行徑

圖文／鏡週刊

2022年才剛以總價8,250萬元購入大直豪宅、並與老公 Tony 及3名孩子一同搬入的隋棠，入住才3年，風波卻接二連三。先是遭樓下鄰居指控3名小孩在清晨與深夜奔跑嬉鬧，噪音擾鄰鬧上法院調解；如今再度爆出她竟積欠管委會高達11萬3,967元的管理費，被管委會以存證信函催繳未果，向法院聲請支付命令，讓她「惡鄰居」傳說再添一筆。

▲隋棠2022年以總價8,250萬元購入台北大直豪宅，但卻和鄰居紛爭不斷。（翻攝自Google MAP）

隋棠與丈夫自恆春搬回台北後，看中台北大直某社區一戶八、九樓打通的樓中樓戶型，總坪數達138坪，還附帶2個車位。夫妻倆花了一年多才完成裝潢，純白風格搭配旋轉樓梯與空中花園，宛如偶像劇場景，然而華麗外觀背後，卻逐漸浮現鄰里糾紛。

催繳文件 送達有瑕疵

▲管委會以存證信函催繳未果，向法院聲請支付命令，但法院暫以催繳瑕疵駁回。（翻攝自司法院裁判書系統）

今年7月，該社區管委會以債權人身分，向法院提出支付命令，要求隋棠繳清積欠的管理費，金額逼近11.4萬元。管委會強調，她作為建物區分所有權人，卻長期未繳納費用，已多次以存證信函催繳卻遭忽視，只能訴諸法律。

法院審理後，卻發現催繳文件送達地址填寫為大樓八樓，收件人是大廈管理員，並非隋棠戶籍地，無法證明她確實收到，因此要求管委會補提相關證明。雖然程序上仍有爭議，但也讓隋棠「積欠管理費」內幕攤在陽光下。

▲《詐團圓》是隋棠（右）婚後首次擔綱主角的賀歲電影作品，和陳昊森（左）演出詐騙母子檔。

其實這並非隋棠首次與社區鬧出矛盾。搬進豪宅後不久，樓下鄰居便多次抱怨深夜或清晨傳來巨大震動聲，懷疑是3名孩子在室內奔跑，讓鄰居飽受困擾。鄰居太太爆料與隋棠當面溝通時，隋棠還回應：「你們就早點起床囉」，雙方衝突經兩次法院調解仍無解。

鬧翻鄰居 纏訟沒下文

面對投訴，隋棠曾強調「盡力配合」，包括加厚地板、在樓梯底部加裝海綿、改善裝潢結構等，但鄰居仍不滿意，認為「有做，但沒做到位」，甚至質疑其態度欠缺誠意。這場纏訟最終不了了之，卻也讓隋棠被貼上「惡鄰居」標籤。

▲隋棠（左二）和温昇豪（右二）最近加入實境綜藝《少年偵探誕生》，擔任常駐嘉賓。（灰人文化提供）

如今，積欠管理費的爭議再度引爆社區話題。據了解，該筆費用累積時間不短，管委會無奈透過法律途徑追討，讓住戶之間議論紛紛。也令人好奇，隋棠是否因為與管委會關係緊張，而選擇「拖延繳費」？抑或單純因送達程序有瑕疵而引發誤會。

回應



