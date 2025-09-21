于朦朧生前直播比540手勢　「5字藏頭詩」遭疑求救訊號

記者王靖淳／綜合報導

大陸男星于朦朧11日墜樓身亡，儘管家屬已發聲明強調是「飲酒意外」，但網路上仍流傳著不少死亡陰謀論，甚至有網友發文指出，于朦朧生前開直播時曾比出手勢「540」，甚至還發出疑似是「今天要我死」的5字藏頭詩。隨著墜樓事件發生後，這些舉動如今也被猜測可能是求救訊號，引發不小熱議。

▲于朦朧。（圖／翻攝自微博）

有網友重新看了于朦朧生前的直播後發現，當時他曾以輕鬆的口吻說道：「（今）天天氣不太好、（天）上烏雲密佈的、（要）記得帶傘出門哦、（我）最近學會變魔術、（死）亡其實可以很藝術」。不少網友認為于朦朧的這番話，充滿詭異的氛圍，如今看來更像是在向外界，所發出的最後求救信號。

▲于朦朧墜樓後爆出不少陰謀論。（圖／翻攝自微博／于朦朧）

事實上，于朦朧的母親16日晚間發出聲明，寫下「近日，我經歷了巨大的悲痛，愛子于朦朧因飲酒意外墜樓，永遠離開了我們。這一突如其來的變故，讓我們陷入了深深的哀傷之中。」對於兒子的死因有陰謀論一說，她低調表示「公安已經調查情況向我進行了通報」。目前于朦朧的後事已處理完畢，其母親也呼籲民眾理性看待這一意外事件，不再進行猜測。

