嘎琳退隊「最終應援日」曝光　不捨發聲：樂天是我唯一的家

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」嘎琳16日發文宣布合約結束就退出啦啦隊，並坦言近期受到大量不實報導與臆測困擾，讓她對娛樂圈徹底失望。今（21）日她再度發聲：「9／28是我最後一次站在舞台上，我也是滿滿的不捨，請放心，我不會轉隊去別的地方，我只為桃園樂天跳舞，這永遠是我心裡唯一的家。」

▲嘎琳宣布退出啦啦隊。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

嘎琳在文中親自向所有粉絲，公布自己在球場上的最終應援日，「9／28是我最後一次站在舞台上。」她坦言自己對此也是感到滿滿的不捨，並再次針對日前引發的風波致上歉意，「很對不起讓球團和支持我的家人粉絲朋友們一起承受這些風波，謝謝您們。」

至於未來動向，嘎琳給出肯定的答案，「請放心，我不會轉隊去別的地方。」並進一步解釋背後的原因，她表示自己是個道道地地的桃園人，家就住在桃園球場附近，對她而言，為家鄉的球隊應援，是她唯一的選擇。因此，嘎琳最後也在文末霸氣喊話：「我只為桃園樂天跳舞，這永遠是我心裡唯一的家，也是我最深的歸屬。」

▲嘎琳發文公開最後應援日。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

事實上，嘎琳16日在IG限動發布長文，宣布自己將在現有的合約結束後，正式退出啦啦隊。她在文中沉痛地表示，之所以會做出這個決定，是因為近期出現許多虛構與子虛烏有的報導，這些不實的內容，不但對她造成嚴重困擾，更讓她對娛樂圈徹底地感到失望。

嘎琳也在文中針對這些不實報導做出澄清及反擊。她強調，自己是個生活非常單純的人，平時的生活就是兩點一線，當初之所以會加入啦啦隊，只是因為單純喜歡表演。最後，她向所有一路以來，支持她的家人與粉絲們致上謝意。她坦言，這個退隊的決定，是她跟家人商量後的結果，並感謝家人一直以來，對她無條件的支持。