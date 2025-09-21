宏正、張立昂釜山海邊散步「巧遇日本巨星」　他在男神面前飛踢！

記者黃庠棻／台北報導

台灣影集《男公館》受邀參加釜山影視節，並於大會播放該劇片花，現場獲得來自各國發行商與平台的熱烈好評，粉絲更是自掏腰包進場支持。客串演出《男公館》的王彩樺，甚至驚喜現身該劇在釜山的記者會，不僅盛裝出席，更獲眾男演員公主抱，成為活動最高潮。

▲台劇《男公館》登上釜山影展。（圖／達騰娛樂提供）

由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔導演，陳奕擔任製作人的《男公館》，今（21）日與主演張立昂、羅宏正、周予天、吳思賢，石知田共同出席由韓國釜山影展主辦的亞洲內容暨電影市場展（Asian Contents & Film Market）「男公館記者會」。吳思賢媽媽、姐姐及陳奕老婆都到場支持，一同欣賞《男公館》的片花。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在《男公館》客串演出貴婦客人的王彩樺，特別飛到釜山盛裝現身「男公館記者會」，她開心表示自己不僅看上主創團隊專業，尤其是導演郝心翔對每一個鏡頭的專業要求，加上因為劇中有一場與陳奕大尺度親密戲，當對方提出邀請時，她馬上就答應了，而她戲外更是吳思賢的乾媽，所以這一次才特別飛到釜山站台支持。

▲台劇《男公館》登上釜山影展。（圖／達騰娛樂提供）

主演兼製作人陳奕在記者會現場，連忙阻止不停分享親密戲尺度的王彩樺，對方不改綜藝主持本色，直說「陳奕你老婆在台下，我老公也還在台下，我們是專業演員，不用怕。」讓現場瞬間笑翻。

張立昂在記者會上，以流利的英文分享，時不時還加上韓語，堪稱翻譯擔當，精彩表現獲得現場國際片商熱烈迴響；吳思賢則忍不住調侃自己是劇中穿最少的男公關；而劇中是長髮的羅宏正，今以短髮新造型出席記者會，特別以主視覺同樣的姿勢出場。

周予天爆料這次來釜山也是實現「撲克牌輸家到釜山請咖啡」的承諾，原來拍戲期間，為了拉近與臨演的對戲真實感，羅宏正教大家撲克牌新玩法，眾人約定累積最輸家要到釜山請大家喝咖啡，沒想到卻是羅宏正要實現諾言，請大家喝10杯咖啡。

▲石知田、張立昂、羅宏正在釜山巧遇小栗旬。（圖／翻攝自男公館臉書）

不僅如此，《男公館》的演員們都是第一次參與釜山影視節，大夥晚上收工後夜遊海雲台，沒想到意外捕獲日本巨星小栗旬，監製辛誌諭興奮表示，當初就是看了小栗旬演男公關的電影，而有了製作影集《男公館》的想法。

身為小栗旬粉絲的石知田立刻以英文上前與對方打招呼，還做了一個小栗旬電影《漂丿男子漢》的招牌武打飛踢動作，並且也說明同伴張立昂與羅宏正也是以台灣演員來釜山參加記者會，一起開心自拍，為這次釜山行增添一個特別的歡喜緣分。