被拱當下一對Lulu、陳漢典！郭書瑤談「玖壹壹春風」笑了：一輩子

女星郭書瑤今（21）日出席台北國際連鎖加盟大展秋季展，擔任鮮乳大使同時當起台灣鮮乳鍋物暨調飲競賽評審，日前「老闆」玖壹壹春風被提議效法Lulu、陳漢典，與她被「送作堆」，在南北貳路音樂節笑說這個想法「美賣（不錯）」，沒想到她竟直接打槍。

▲郭書瑤出席台北國際連鎖加盟大展秋季展。（圖／記者黃庠棻攝）

郭書瑤先前加盟玖壹壹春風所屬的「混血兒娛樂」，目前兩人除了是朋友還多了一層「家人」關係，兩人私底下每年會到日本滑雪，有次直接幫男方刷卡100多萬，讓對方認為她「超有義氣」，被問到雙方有無可能朋友昇華成戀人，她低調表示「我想要把他當成留在人生一輩子的朋友」。

▲郭書瑤被跟春風湊對。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

談到春風，郭書瑤發出「好人卡」，認為當朋友才能當一輩子，跟對方不想要只是「一下子」，笑說「我回去會傳訊息給他，希望他留在我生命中一輩子，不要只是一下子。」低調打槍對方。

▲郭書瑤被跟春風湊對。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）

今年6月，郭書瑤現身北檢提告社區管委會，當時她苦笑表示對方消失至今，陷入完全找不到人的窘境，今（21）日被問及官司進度，她透露目前就交給公司處理，因為剛好換了新公司，便決定全權交給公司處理，說道「我覺得公司滿靠譜，交給律師幫我處理」。