曾是《星光》踢館魔王！　曾靜玟消失多年...曝光超狂新身份

▲蔣玉傑自團體單飛不解散。（圖／以馬內利音樂工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

由曾靜玟領軍，攜手黃詩甜、蔣玉傑三位好友組成美聲團體「O.S.T泰雅的後代」推出原民專輯擄獲許多樂迷，其中團員蔣玉傑（小玉）近來單飛不解散，用個人身分參加今年「臺灣原創流行音樂大獎」，以創作曲〈卡那岸Qnragan〉獲得佳作殊榮，他期盼：「透過音樂來聲援我的部落，用我的聲音與創作，讓大家看到卡那岸的美，以及正在面臨的困難。未來也許一切不復存在，但至少，我曾經用音樂，努力守護過家園。」

▲▼蔣玉傑孤軍奮戰參賽。（圖／以馬內利音樂工作室提供）



曾靜玟這次變成老闆與製作人角色，看到自己旗下藝人得獎，現場給予專業指導：「拿出企圖心，放下得失心，結果平常心！覺得我們已經把最好的都拿出來了，比賽就是全力以赴，不留遺憾，有得到獎項無論哪一個，我們都感謝！沒有得到，那就是更感謝，要提醒自己還有更多努力空間！一關一關的挑戰，我們都是一起在面對。」

對於沒有團員，自己孤軍奮戰的差異，他表示：「去年真的很不安，因為舞台上只有我一個人，會覺得很沒有安全感。印象很深刻的是，那時候靜玟還貼心地跟我說：「等等我會在台下，你如果害怕就看著我。」對我來說，他完全就是我的定心丸。」

他坦言今年的心情其實更複雜：「〈卡那岸Qnragan〉這首歌是來自我的部落，所以心裡會覺得一定要唱得完美。再加上當初寫這首歌時，抱著很強烈的企圖心，歌曲本身就不容易演唱，偏偏在比賽週還遇上嚴重感冒，整個人狀態很不安。」曾靜玟也給予建議：「今年的課題是保持沉穩，把歌穩穩地唱完就好。」

小玉預計年底推出個人族語專輯，心情既興奮又緊張。他透露，早在團體發行首張專輯後，便萌生用母語創作的念頭。身為太魯閣族人，加上曾靜玟的積極鼓勵，讓他更堅定投入，籌備已久的夢想即將實現。歷經兩年籌備，個人專輯已進入最後衝刺。蔣玉傑將於11月22日在家鄉花蓮舉辦搶聽會，與大家分享全新作品。製作人曾靜玟則幽默送上祝福，期許小玉不僅音樂動聽，更要瘦身成功、頭髮茂密，展現最佳狀態。

