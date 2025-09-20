華視男主播涉性騷遭檢舉代誌大條　華視聲明「若屬實嚴懲不貸」

記者葉文正／台北報導

華視新聞今天爆發一位資深男主播涉嫌性騷的案件，涉案者是資深台語主播，被害者表示，5年來傳各種逾越分際的訊息給同樣有家室的女員工，造成她身心俱疲，終於受不了告到勞工局。該名台語主播則表示：「抱歉逾越了尺度，造成對方困擾感到抱歉。」

▲華視男主播(左)涉嫌性騷遭調查。（圖／翻攝臉書）

該名男主播表示：「1我覺得她的身材比例不錯。很適合打高爾夫球。不學真的很可惜。2為了讓她有自信，我會讚美她。3據記者說，她還提供了我傳半裸照片給她。我回想起來，那是聊到圍巾，當時剛洗完澡，沒穿內衣，隨手批在身上，應該沒露點，自拍就沒多想，傳給她。另外，這貼圖，我認為是母貓。女的，就算我助理，所以不管是同事朋友學生我都會傳，顯得親切。」

這位主播也說，記者提供的內容，讚美的部分，是由衷的：「我實在沒有別的想法。因為她的外形，有點像泰國的羽毛球選手依瑟儂。所以我會誇她，總之，有時會忘了界線。這是我不對！對這位女同事沒有別的想法，她指控的事，是幾年前，直到上周為止，我們都還ㄧ起打羽球，我們打雙打 ，。。。但必須面對！若需要休假等待調查，我將靜候指示！

中華電視公司也發出聲明：

華視對於職場性騷擾零容忍，並始終致力於維護員工權益。華視依《性別平等工作法》等相關規定，設有「性別平等工作暨工作場所性騷擾申訴處理委員會」，過往亦遵循法規及內部規定，公正公平處理申訴案件。

針對本案，華視將積極進行調查。若查證屬實，將依公司規範嚴懲不貸，也會確保當事人之權益及照顧其身心安全。

本公司將持續強化員工性平教育，確保每位員工都能在安全與互相尊重的環境中工作。