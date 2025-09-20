直擊／許光漢現身「粉絲擠爆4層樓」　八旬嬤凌晨5點排第一！他心疼：不要這樣

記者蕭采薇／台北報導

許光漢退伍後首部作品，電影《他年她日》20日在南港Lalaport舉辦電影預售票見面會，主演許光漢、袁澧林與導演龔兆平現身，現場就爆出高分貝尖叫聲，人潮滿到四層樓，超過千人到場。更有八旬阿嬤凌晨5點不到就出現在隊伍第一位，許光漢聽到驚訝的說：「不要這樣呀！他身體還好嗎？」

▲《他年她日》（左起）許光漢、袁澧林與導演龔兆平。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

從退伍後就行程滿檔的許光漢，坦言還在慢慢適應節奏，例如一到訪問現場看到一整排攝影機，他登時有些嚇到，脫口而出：「好多鏡頭在拍喔！」除了宣傳電影外，他也正在拍攝《鬼家人》導演程偉豪新作《詐欺者》，許光漢一邊只著臉頰說：「很操啊！我這邊都長痘痘了。」

袁澧林笑說，最近滑手機時，有看到許光漢宣傳《正港分局》時，有粉絲見到他就哭了的畫面。被問到如果等等活動上也有粉絲哭了怎麼辦？袁澧林說：「我有想過，需不需要我遞衛生紙？但我想，她可能需要的還是光漢啦！」

▲《他年她日》許光漢和袁澧林。（圖／記者黃克翔攝）

不過袁澧林也是追星族，她從中學時就喜歡歌手盧廣仲，每次對方有香港的活動，她都不會缺席。袁澧林也招認，剛好台北首映會前一天有盧廣仲演唱會，她也特地空下時間要去觀賞，開玩笑說：「追星最厲害的方式就是讓自己變成明星。」

▲袁澧林雖是香港人，但從中學就是盧廣仲的忠實粉絲。（圖／記者黃克翔攝）

此外，袁澧林也稱讚許光漢粉絲，「我覺得光漢的粉絲都很漂亮，也很辣。」被問到許光漢是否也有同感？但他沒有特別去評價或形容粉絲的外貌，更多的是感激他們來到現場，「每一次他們都是特別過來，聽到有很多人是從不同的地方來，會非常開心。」他坦言希望可以讓粉絲們看到不一樣的自己：「像是獨立製作的劇情長片或是動作片、職人方面的，那對我來講比較有趣。」

▲《他年她日》是許光漢退伍後第一部電影。（圖／記者黃克翔攝）

《他年她日》設定地球因為一場大地震，因為重力的差別分為兩個時區，薯仔（許光漢飾）的一年，只是安晴（袁澧林飾）的一天。這也給許光漢很多啟發，他在現場感性表示：「現代的人都忘記時間這件事，因為科技的進步，我們可以很快速解決一件事，卻很少花時間去了解事情的過程。」

▲《他年她日》電影預售票見面會，聚集超過千名粉絲到場。（圖／記者黃克翔攝）

許光漢接著說：「但其實這東西是很珍貴的。像是薯仔花了一年，才能見安晴一天，那他有多珍惜這件事，希望大家看完後，能把身邊的人都當成最後一次見面去珍惜，就像我也把今天當作最後一次跟你們見面。」《他年她日》將於10月3日中秋檔期正式上映。

▲ 《他年她日》舉辦電影預售票見面會，粉絲擠爆百貨商場四層樓。（圖／記者黃克翔攝）