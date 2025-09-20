唱跳天團ENERGY澎湖星期五晚上開唱　全場大合跳嗨翻觀音亭熱力爆棚！

記者葉文正／台北報導

澎湖觀音亭的夜空再次因音樂而沸騰。連續三周的主題之夜讓澎湖追風音樂燈光節熱度持續升溫。繼上週五由 TRASH、麋先生、芒果醬帶來震撼全場的「音浪狂潮夜」後，本週五（9/19）登場的「電音熱浪夜」由 icyball 冰球樂團、動感天后温嵐以及經典男團 ENERGY 壓軸演出，共同締造今夏最熱血的澎湖之夜。

▲ENERGY澎湖熱力開唱獨缺書偉。（圖／三立提供）

以「華語流行＋舞曲電子感」獨特風格的icyball 冰球樂團首度登上澎湖追風舞台，一連演唱〈能不能和我留在台北(陪我幾天)〉、〈醉後喜歡我〉、〈搖啊搖〉等代表作，以迷幻電子音色搭配細膩詞曲為「電音熱浪夜」揭開序幕，冰球樂團與動感天后温嵐更首度在澎湖驚喜共演，帶來他們跨時代合作的洗腦單曲〈一個吻的時間〉，復古Disco的曲風讓澎湖追風音樂燈光節熱情度瞬間爆發，活動現場直接變身成大型電音派對。緊接著，動靜皆宜的温嵐以經典代表作〈夏天的風〉掀起全場合唱，熟悉的旋律勾起歌迷滿滿夏日回憶與青春情懷，〈熱浪〉搭配舞群強勁節奏與現場互動，展現動感天后的舞台魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲溫嵐(中)展現舞台魅力。（圖／三立提供）

當晚的最高潮為萬眾矚目的經典男團 ENERGY！剛辦完高雄巨蛋演唱會的他們，一登場便用快歌組曲引爆震耳欲聾的尖叫聲，隨著熟悉旋律響起，全場歌迷瞬間化身「萬人舞團」。除了經典曲目〈多愛我一天〉，ENERGY 也帶來由天團玖壹壹量身打造的新作〈微笑先生〉，融合 EDM 電音元素與越南鼓般強烈節奏，節拍感十足，瞬間讓澎湖觀音亭宛如巨蛋演唱會。

ENERGY壓軸歌曲是奪下本屆金曲獎「年度歌曲獎」的神曲〈星期五晚上〉，搭配招牌「16蹲」舞步在澎湖觀音亭的星期五晚上演出，時間與歌名完美呼應掀起全場最嗨高潮。ENERGY唱跳實力與滿滿電力讓澎湖夜空徹底燃燒，儘管書偉因家事臨時無法前來澎湖，但牛奶、阿弟、Toro、坤達四位成員依舊再次締造屬於「傳奇唱跳天團」的全新紀錄，讓現場樂迷直呼不虛此行。