去年受封觀光大使　滅火器重返日本宮古感動：就像第二個家

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團滅火器樂團迎來成軍25週年，特別於9月11至19日展開日本巡演，行經札幌、宮古、大阪、橫濱、東京五地，帶來滿場爆棚的搖滾熱力。札幌站邀來日本傳奇龐克樂團HUSKING BEE同台，首次踏上北海道就以熱血舞台掀起高潮。

▲▼滅火器日本巡迴與不少好友相見歡。（圖／火氣音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

滅火器因拍攝〈繼續向前行〉MV，於去年成為宮古市的觀光大使，今年也特別以觀光大使的身份到宮古市參與一年一度的秋祭並舉行特別演出，宮古市府更為團員訂製祭典和服，滿滿人情味令他們動容直呼「東北就像第二個家」。當地粉絲熱情相迎，氣氛宛如家人團聚。

而首次來到橫濱，滅火器與兵庫搖滾團bacho合體開唱，主唱北畑欽也還在台上用中文喊話：「我的朋友是柯光（滅火器鼓手），柯光的朋友滅火器也是我的朋友。」展現深厚交情，讓樂迷感受音樂跨越國界的力量。

▲滅火器重返結緣多年的宮古市，穿上市府訂製祭典和服。（圖／火氣音樂提供）

壓軸的大阪、東京場則祭出長達3小時、30首歌的豪華歌單，大正更感性地說：「這次巡迴看到很多陪伴滅火器的老面孔，不管是日本歌迷、台灣人、還有中國、香港來的朋友。很多時候我們會被問你們到日本那麼遠、也沒有賣很多票，為什麼要去？我想就是為了跟大家相見，這對我們來說是很重要的事。」

他也表示，近期被剛升上大聯盟的鄧愷威、U18大展身手的陳世展以及在日本火腿隊活躍的古林睿煬紛紛鼓勵到，大正表示：「他們說他們從滅火器的音樂裡得到前進的力量，我也從他們的回饋中得到很大的力量。」

▲滅火器日本巡迴。（圖／火氣音樂提供）