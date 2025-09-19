韓職啦啦隊人氣排名出爐！　李珠珢奪冠、李多慧意外墊底

記者王靖淳／綜合報導

來自日本的YouTuber麻由日前飛往韓國旅遊，並在昨（18）日於頻道分享自己初次到韓國棒球場的初體驗，以及蒐集百位粉絲們的投票結果，直擊韓職啦啦隊女神們的真實人氣。

▲李珠珢獲得的票數最多。（圖／翻攝自YouTube／麻由不是麻油）

麻由在影片下方的資訊欄表示，韓國職棒的現場應援，讓她大開眼界，不只現場氣氛熱血，全場球迷一同應援的盛況，更是讓她覺得自己就像在演唱會一樣，讓她留下極為深刻的印象。她也向所有觀眾大力推薦，若有機會來韓國的話，一定要去球場體驗看看。

▲麻由蒐集百位球迷的投票。（圖／翻攝自YouTube／麻由不是麻油）

在這趟韓國職棒的初體驗中，麻由除了化身為小球迷，感受現場的熱血氛圍之外，她還安排了一項特別任務，那就是在現場進行一場啦啦隊人氣調查。她透露，自己訪問不少球迷，並成功地蒐集到100位韓國球迷投票，希望能藉此一窺在啦啦隊文化最為盛行的韓國，球迷們各自心中的啦啦隊女神。

▲李珠珢。（圖／翻攝自Instagram／0724.32）

在這份「韓國球迷百人直擊」的榜單中，包含了李多慧、李雅英、安芝儇、河智媛、邊荷律、南珉貞、禹洙漢、廉世彬等，多位在台灣已是家喻戶曉的韓籍啦啦隊女神，而最終獲得最多票、奪下冠軍寶座的則是李珠珢。值得一提的是，透過這份投票結果中可見到，李多慧與趙娟週、朴旻曙、李丹妃等人獲得的票數最少，意外墊底，引發熱議。

▲李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）