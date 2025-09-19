「地表最強遊學生」是她！　DJ圓圓宿霧唸書「下午飛回台灣」超拼

記者蔡琛儀／台北報導

DJ圓圓行程滿檔仍抽空追夢，不僅推出新單曲〈Sí O Sí〉，日前還特別到菲律賓宿霧遊學兩週，白天上課、晚上十點前還得趕回校門，甚至拍MV當天還因塞車拎著高跟鞋狂奔，才在門禁壓線抵達，直呼是難得體驗。

▲▼DJ圓圓日前到宿霧遊學。（圖／締佳遊學提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

喜愛多巴胺穿搭的她在校展現社牛魅力，第一天就讓20位同學追蹤IG，還交到不少日本、韓國、越南的年下朋友，甚至連老師都被收服，教室貼滿她的海報，讓她笑說像場「國民外交」。

雖僅遊學兩週，DJ圓圓仍全力投入課業，每天七點起床化妝上課，下課立刻飛台灣主持，再飛往大陸進棚，結束後轉機回宿霧繼續當學生，被封「地表最強遊學生」，她也感嘆：「飛來飛去又要上課，真的像學生歌手的忙碌既視感。」

〈Sí O Sí〉MV除了到她遊學所在地宿霧西勞花園取景，還特別回台與桃園雲豹飛將職業排球隊合拍，在訓練空檔一兩個鏡頭就完成，展現專業。她回憶在西勞花園拍攝時，底下20多名菲律賓民眾合唱副歌，讓她既感動又好笑。除了球賽主持，她仍維持高強度飛行，10月將迎來第100趟飛行，正好落在她生日當天，下半年將還有超過50場主持活動等著她，幾乎卡滿週末，展現拚勁。