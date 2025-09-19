樂天嘎琳「一日店長活動急喊卡」　臨時取消原因曝光

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」嘎琳16日發文宣布合約結束就退出啦啦隊，並坦言近期受到大量不實報導與臆測困擾，讓她對娛樂圈徹底失望。沒想到，在退隊震撼彈投下後三天，由她擔任主角的一日店長活動，也在今（19）日宣告取消。

▲嘎琳。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

主辦單位「STANCAVE」在聲明稿中證實，原訂於9月25日，在臺北大巨蛋舉辦的一日店長活動，嘎琳不會出席，因此無法如期舉行。對於這次活動臨時喊卡，主辦單位在聲明稿中，給出的理由為「因嘎琳行程安排因素」。主辦單位也向粉絲致上歉意，「衷心感謝各位的報名與支持，並誠摯期待在未來的活動中能再次與大家見面。」

▲嘎琳一日店長活動取消。（圖／翻攝自Instagram／stancave.official）

事實上，嘎琳16日在IG限動發布長文，宣布自己將在現有的合約結束後，正式退出啦啦隊。她在文中沉痛地表示，之所以會做出這個決定，是因為近期出現許多虛構與子虛烏有的報導，這些不實的內容，不但對她造成嚴重困擾，更讓她對娛樂圈徹底地感到失望。

▲嘎琳16日發文宣布退啦啦隊。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

嘎琳也在文中針對這些不實報導做出澄清及反擊。她強調，自己是個生活非常單純的人，平時的生活就是兩點一線，當初之所以會加入啦啦隊，只是因為單純喜歡表演。最後，她向所有一路以來，支持她的家人與粉絲們致上謝意。她坦言，這個退隊的決定，是她跟家人商量後的結果，並感謝家人一直以來，對她無條件的支持。