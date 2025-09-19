河正宇、孔曉振3韓星遲到14分鐘　韓媒批「一句道歉都沒說」掀熱議

記者張筱涵／綜合報導

電影《樓上的人》主演河正宇、孔曉振、金東旭，19日上午在釜山國際電影節「電影殿堂」戶外舞台舉行公開對談，吸引大批觀眾聚集。不過3位演員比原定時間晚了約14分鐘才現身，雖然主持人解釋是因交通壅塞所致，但當演員們上台後，卻未對現場觀眾致上任何歉意，引發不小爭議。

▲河正宇、孔曉振、金東旭活動遲到。（圖／翻攝自YouTube／STARNEWS KOREA）



公開對談原定11點開始，但河正宇、孔曉振、金東旭直到11點14分才登台。由於釜山影展期間當地交通確實緊繃，遲到本身並非難以理解。然而，三位演員一登台就直接聊起「釜山的好天氣」和「參與影展的感受」，完全略過對觀眾的等待表示歉意，讓不少人感到失望。

當天雖然是陰天，河正宇和孔曉振依舊戴著墨鏡現身。孔曉振曾一度摘下與觀眾對視，但河正宇全程未取下。雖說墨鏡是常見的時尚單品，但對許多專程到場、想清楚看到明星面孔的觀眾而言，難免覺得有些距離感。

活動結束後，相關討論在韓網社群掀起熱議，大量網友批評演員缺乏基本禮貌，「世代都變了，還有演員沒跟上更新，真的讓人驚訝」、「遲到當然會發生，但至少要說聲抱歉吧」、「觀眾的行程也是一環扣一環，他們卻好像只在意自己的時間」、「一句場面話都不會說？隨便開個玩笑帶過也能被接受啊」、「總統遲到都會道歉，明星有什麼不能說的？」也有少數人緩頰，認為演員們可能連自己遲到的情況都不清楚，畢竟多半依靠經紀人或工作人員安排行程，但即便如此，「一句簡單的道歉」仍被視為基本禮貌。