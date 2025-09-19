獨／YTR酷砸500萬「打造全台最大企劃」！崩潰心路歷程曝　認公司今年沒賺錢

記者孟育民／台北報導

法國YouTuber「酷」大學時曾到台灣實習，在歷經去韓國當交換學生後，2017年又返回台灣定居，經營的YouTube頻道「Ku's dream酷的夢」擁有207萬訂閱者。如今他籌備一年、耗資500萬的大型節目《中文怪物》終於要在9月20日上線，還處在水深火熱的他接受《ETtoday星光雲》專訪，分享自己的心路歷程，坦承現在還在趕後製，壓力大到時常崩潰、落淚，甚至吃不下飯變瘦，也感嘆自己能力不夠。被問到有無賠本？他則說：「我們現在確實是賠錢的狀態，因為公司今年是沒賺到錢。」

▲酷砸500萬推出YouTube節目《中文怪物》 。（圖／酷的夢提供）

《中文怪物》耗資500萬，從場景設計到後製都不手軟，出動17台攝影機、30幾台監視器，光是拍攝內容就高達17TB，打造YouTube圈史上最大規模節目，集結100位中文出色的外國人，PK中文能力，並找來沈春華、博恩、黃大謙、寶尼擔任評審，總共上架6集，最後冠軍還能贏得30萬獎金。

▲酷找來沈春華、博恩、黃大謙、寶尼擔任評審 。（圖／酷的夢提供）

節目在今年4月已經拍完，酷直言為了呈現最好的內容，就算沒賺錢也可以，「我們有多花幾十萬拍一個劇情，要把這個節目包裝起來，但中間漏掉一個30秒的畫面，所以又花了8萬補拍，重新找了一個團隊，其實可以用動畫、旁白帶到，但不行，我們就是要做到最理想，在台灣的YouTube界很少看過大節目，我們想說要拍那麼大，就要做到最好！」

▲酷花錢不手軟，光是打造佈景就花了100萬。（圖／酷的夢提供）

酷也坦言起初以為拍成一部影片就好，沒想到卻越搞越複雜，由於他第一次擔任導演兼負責人，還要負責後製剪片，讓他壓力大到睡不好，也時常因為挫折落淚。而在開拍前現場狀況不斷，先是100台平版沒更新接不上app，後來攝影棚又因漏水問題差點出包。他無助地說：「我是節目組唯一的外國人，我也沒有經驗，所以我覺得做得很不好，我非常挫折，感覺很多問題是我沒有處理好才會發生，只能當作一個500萬的教訓。」

▲酷與工作團隊沒日沒夜。（圖／酷的夢提供）



節目規模之大，許多細節需要注意，酷一邊學習一邊備感挫折，讓他苦嘆：「覺得自己不夠，沒辦法當導演，拍完這個節目想去韓國的製作公司實習，看一下人家都怎麼拍。」被問到過程中最崩潰的一件事，他則說：「因為要找100個外國人參賽者，但在這個過程中發現很多人沒有合法來這個節目的簽證，可能有獎金的關係需要藝人簽證、永久居留，我們不希望被別人檢舉，所以再拍之前花了很多心力。」

▲雖然過程辛苦，但酷仍持續不放棄。（圖／酷的夢提供）

酷來台多年，如今中文講得相當流利，也是他做這檔節目背後的初心，「中文對外國人而言是很陌生的語言，如果在國外又對中文有一點興趣，看見那麼多國家的人中文講那麼流利，希望可以激發更多人學中文，也希望更多同行、電視台多拍大一點的節目。」《中文怪物》將在20日晚上6點首播，固定每週六更新，他說目標是每集點閱破百萬，也不忘喊話廠商可以多給予鼓勵、置入。