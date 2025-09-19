楓葉姐姐直播中突動怒！皺眉出手「掐脖掌摑」網目擊…現場1事失控

記者陳芊秀／綜合報導

大陸抖音女團「SK月亮湖217」因一票高顏值女生動感熱舞，在台灣網路火速爆紅，其中C位的「楓葉姐姐」因跳「上車舞」風靡台灣粉絲。而她17日直播中突然發怒，甚至做出掐脖子、掌摑等動作引發討論。

▲楓葉姐姐跳舞直播中突然怒了。（圖／翻攝自抖音）

楓葉姐姐直播頻頻收到打賞支持，原本掛著甜美笑容，當時網友紛紛要求她跳來財舞，然而主持人突然惡作劇地將音樂調成跳針模式，讓她一時跟不上節奏，不禁皺起眉頭。隨後她靠近鏡頭，做出掌摑動作並露出凶狠表情打算開嗆，嚇得主持人連忙求饒：「好好好，不玩了。」而她隨即恢復燦爛笑容，氣氛瞬間逆轉，讓網友直呼要被融化。

▲楓葉姐姐原本要跳來財舞，音樂頻跳針令她不禁要出手。（圖／翻攝自抖音）

▲主持人求饒，楓葉姐姐瞬間露出笑容。（圖／翻攝自抖音）



「SK月亮湖217」的上車舞在網路爆紅，楓葉姐姐的甜美親切氣質，吸引大批台灣網友到她的抖音帳號留言。她近日在一場直播過程中，因為濾鏡失效，導致真面目在鏡頭前曝光，不過熱情粉絲表示「就很漂亮啊到底在吵三小」、「不要在這刷，忌妒還是羨慕」、「承認人家漂亮好像是件很難的事情」。她的高人氣獲得鐵粉力挺。