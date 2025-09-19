星光幫歌手竟是全台通緝犯！田品翔16歲參賽畫面曝…得知分數當場錯愕

記者陳芊秀／綜合報導

台北市中山區警察日前在七條通內酒吧臨檢時，意外發現一名酒吧男店員是全台通緝的詐欺犯田品翔。而他因假賣張學友演唱會門票涉嫌詐欺罪，過去參賽《超級星光大道》的畫面也被挖出。

▲曾參加《超級星光大道》！遭全台通緝的詐欺犯田品翔16歲參賽畫面曝。（圖／翻攝自YouTube）

田品翔2007年曾參加《超級星光大道》第2季，在「音樂故事指定賽」演唱〈愛情釀的酒〉，且當時年僅16歲。他當時透露自己是單親家庭，選的歌曲是最愛的媽媽教他唱的第一首歌，並表示這首歌要獻給媽媽，不過演唱被評審打14分，不達及格15分失敗淘汰。他得知分數瞬間表情錯愕，被淘汰時直言不敢相信，因為本來很有把握，並說「雖然沒有過關，但還是很愛唱歌，還是會繼續努力」。

▲田品翔唱歌獻給媽媽。（圖／翻攝自YouTube）

▲田品翔被打14分不及格，當場表情錯愕。（圖／翻攝自YouTube）



而田品翔雖然長大後仍持續在音樂界發展，卻演變成涉及詐欺事件。他因假賣歌神張學友演唱會門票，坑騙受害者高達上百萬，且受害者遍布全台，讓台北、士林、桃園、嘉義等多地地檢署對他發佈通緝令。當他遇警方臨檢時神色慌張，謊報身分被識破，最終被上銬帶走。