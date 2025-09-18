《最親愛的陌生人》釜山首映掌聲不斷！　林志玲盛讚西島秀俊、桂綸鎂

記者蕭采薇／台北報導

由日本導演真利子哲也執導，集結西島秀俊與桂綸鎂領銜主演的國際合拍懸疑電影《最親愛的陌生人》，聯合台灣、日本與美國製作團隊共同打造，獲選為2025金馬影展閉幕片，預計將於2026年在台灣正式上映。《最親愛的陌生人》今日上午在釜山國際影展放映，導演真利子哲也與西島秀俊出席映後，全場觀眾仍沉浸在強烈的情緒氛圍中，掌聲不斷。

▲《最親愛的陌生人》西島秀俊、桂綸鎂登上釜山影展紅毯。（圖／甲上娛樂提供）

西島秀俊面對現場觀眾的熱情感到驚喜：「真的非常感謝大家如此熱情地歡迎我們！」導演真利子哲也表示：「非常榮幸能夠參加釜山影展，這是我們第一次在海外放映，非常期待和走進戲院的觀眾見面。」

桂綸鎂在則盛讚合作搭檔西島秀俊是「非常溫暖的前輩」，透露他在媒體訪問場合中總會細心照顧，讓她能夠安心投入：「我深深喜愛這個團隊，這次的經驗和這個作品，能與真利子導演和西島先生從紐約走到釜山，真的是一趟幸福與難忘的旅程。」

▲《最親愛的陌生人》西島秀俊、桂綸鎂登上釜山影展紅毯。（圖／甲上娛樂提供）

雖因工作行程無法參與釜山影展的映後，桂綸鎂坦言感到遺憾，但也因收到來自影迷的熱烈迴響而深受感動。她表示：「謝謝所有前來觀看電影的觀眾，因為那些縈繞在你們心頭的感受和想法，電影才完整了。這是一次帶給我滿滿收穫的表演經驗，也期待《最親愛的陌生人》能為你們的生活注入新的能量。」

在電影《最親愛的陌生人》中，西島秀俊飾演日本籍父親「賢治」，桂綸鎂飾演華裔美籍母親「Jane」，夫妻倆與年幼兒子在紐約過著平凡幸福的小家庭生活。然而，一場突如其來的綁架事件，無情擊碎了他們的日常。當摯愛的孩子消失，夫妻二人陷入徹底的恐懼與崩潰，從相互依靠走向質疑與責備，愛情與親情逐漸被推至極限邊緣。

▲（左起）導演真利子哲也、西島秀俊、桂綸鎂，帶著《最親愛的陌生人》來到釜山影展。（圖／甲上娛樂提供）

電影藉由這段痛苦旅程，探問「在失去一切的邊緣，愛是否還能倖存？」電影已在日本上映，受邀參加首映的林志玲發出和導演真利子哲也、西島秀俊、桂綸鎂的自拍合影，大讚西島秀俊與桂綸鎂的表演令人感動：「每一種關係中可能都存在某些秘密。但是只要有一點點的愛，就能試著築起一道有光芒的牆。」

▲《最親愛的陌生人》西島秀俊、桂綸鎂首度合作，演技令人感動。（圖／甲上娛樂提供）

《最親愛的陌生人》集結台、日、美製作團隊，跨越語言與文化藩籬，以細膩的情感書寫與強烈的人性張力，探討「陌生與親近」的微妙邊界。不僅憑藉西島秀俊與桂綸鎂的組合引發高度關注，也展現亞洲電影在全球市場上的多元合作能量。《最親愛的陌生人》將隨影展巡迴持續亮相國際舞台，並於2026年在台灣正式上映。