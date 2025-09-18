莊凱勛金鐘報名4項「入圍男配吐心聲」！　證實缺席典禮原因曝光

記者孟育民／台北報導

以《妮波自由式》入圍戲劇節目男配角獎的莊凱勛，今（18日）出席舞台劇《你的故事我的夢》記者會，透露得知喜訊當下正在趕拍戲，甚至忙到忘了當天是入圍名單公布日，直到導演喊卡時，有工作人員來跟他恭喜，他還一臉茫然問恭喜什麼，「我還不知道是哪部，因為有報名4個，但有些是我跟製作單位說不要去佔人家，那個份量應該不會（入圍）。」不過，他也證實今年不會出席金鐘獎，原因曝光了！

▲ 瓊瑤原著小說改編舞台劇《你的故事我的夢》彩排記者會，隋棠、莊凱勛、曾少宗、林雨宣、湯志偉、周丹薇 。（圖／記者徐文彬攝）

莊凱勛在《妮波自由式》飾演變裝皇后，突破以往角色，他對於入圍充滿感動，笑說：「因為我這兩天拍戲行程很滿，我都在工地曬太陽，但還是很開心，因為所有的LGBTQ都來協助。」他將與徐灝翔、馬力歐、黃迪揚、楊一展角逐獎項，被問到有誰是心中勁敵？他則說：「只要入圍就很開心，就平常心啦！每個人都很厲害。」

▲莊凱勛入圍金鐘獎還原心情。（圖／記者徐文彬攝）

不過，金鐘獎當天恰巧撞到舞台劇《你的故事我的夢》演出，所以他無法出席，「這是我幾次入圍以來第一次不能去，我有請導演去幫忙，也是他們的幫忙，那個戲不是自己完成的。」



