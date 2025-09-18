桃園鐵玫瑰音樂節開唱倒數！　「限定雙組合」驚喜曝光粉嗨翻

▲ F.F.O與ARKis 現身站台。（圖／新視紀整合行銷提供）



記者翁子涵／台北報導

桃園年度音樂盛事「桃園鐵玫瑰音樂節」將於10月4、5日在桃園陽光劇場隆重登場，今（18日）記者會上，新生代男團ARKis的Alex與F.F.O的勝銘現身站台，宣告活動正式進入倒數，主辦單位也驚喜揭曉兩組限定秀組合，號召樂迷一同感受鐵玫瑰音樂節的獨特魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ F.F.O與ARKis 近期皆投入新歌籌備。（圖／新視紀整合行銷提供）



首次登上鐵玫瑰舞台的F.F.O與ARKis，近期皆投入新歌籌備，並表示這次演出不只是表演，更是難得的學習交流機會，期待與優秀音樂人激盪火花。他們特別準備了「男團組曲」限定舞台，由ARKis崇峻與F.F.O勝銘聯手改編，從選曲到舞蹈都傾注心力，誓言展現團體默契與實力。

限定秀首日10月4日將呈現「青春未來式」，由原子少年2出身的ARKis、F.F.O與桃園高中職街舞團隊合作，以澎湃節拍與青春舞動能量，展現新世代的無限可能。10月5日「瘋年祭」則有A_Root同根生與Ponay卜耐，結合民族音樂深厚底蘊，帶來最瘋狂熱情的跨界演出！

除了兩組獨家限定秀，兩日音樂卡司陣容同樣星光璀璨，超過20組藝人將輪番熱力開唱。包含高爾宣、鼓鼓呂思緯、白安、TRASH、血肉果汁機、陳華、夕陽武士、HowZ、沈默紳士、梁河懸及FUTURE AFTER A SECOND等，將帶給觀眾一場場難忘的音樂饗宴。

