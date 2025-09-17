周湯豪攜手合作陳冠希咖啡店　一票明星都來了：我一個人會緊張

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪攜手全球首間潮流藝術咖啡廳，也是藝人陳冠希和好友開設的咖啡店，以即將推出的首張全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》為靈感，將店內打造成復古龐克搖滾風，向千禧世代經典音樂致敬，今（17日）舉辦專輯導聽會，邀請Karencici、八三夭阿璞、阿電、劉逼、禪波ZENBØ、C.Holly等音樂、潮流界好友共襄盛舉。

▲▼周湯豪舉辦專輯導聽會，眾好友來支持。（圖／環球提供、翻攝周湯豪IG）

身為I人的周湯豪笑說：「我一個人會緊張，所以找很多朋友來陪。」這是他首次做概念專輯，圓了兒時夢想，也希望帶給千禧世代粉絲回憶，對現代Y2K風潮的年輕人更有懷舊感。

談到本週五將上線的新歌MV〈FLAMES〉，周湯豪幽默表示：「不聽重金屬的人可能會覺得吵。」也透露練吼腔意外助Key升高，一度接近女生音域。新專輯除了重金屬搖滾，也有「周式情歌」，其中一首靈感來自他在自動洗車時的突發創意。

▲▼周湯豪將推出新專輯《LOVE RAGE HOPE》。（圖／環球提供）

《LOVE RAGE HOPE》代表周湯豪心中的搖滾精神，從小聽搖滾長大的他表示，嘻哈與搖滾對他就像手心與手背都是肉，搖滾更是本命，本週五的Live House TOUR台北首站將呈現多樣樣貌。快閃店除了佈置搖滾海報、黑膠唱片與小電視，重現2000年代校園熱音社氛圍，並推出限定飲品與甜點，如草莓奶昔、RETRO WHITE MOCHA及肉桂捲冰淇淋漢堡，還有聯名T、杯墊等潮流單品，快閃店9月17日至10月19日限時登場。