男星出道10年首演主角！　待教會觀摩無家者「掏200元」暖舉曝光

公視台語台「台語有影」系列電視電影《夾縫人生》（台語：楔seh縫人生）將在本週日晚上8點於公視台語台第14頻道首播。預告片一出，強烈黑白影像展現敘事魅力，引發觀眾無限想像空間。

劇中洪毓璟、楊麗音、周宜霈與王自強分別飾演不同際遇的無家者，意外在高架橋下的夾縫空間同居後，彼此產生沒有血緣卻比家人更親密的動人情感。

王傳宗導演繼2021年的《顧巢：抾箬仔》後，相隔四年再次推出台語電影《夾縫人生》，他觀察到觀眾對台語的接受度逐年提升，影視題材也不再侷限鄉土或家庭，給予創作者多元嘗試的空間，並認為台語之於台灣，不僅是母語，亦有一股生命力，獨特的語氣能讓角色的情緒更具厚度。他也期待未來台語劇能走向國際，讓更多人看到台灣語言文化的獨特性。

出道十年首次擔綱男主角的洪毓璟，為了更認識無家者，特地到教會觀察、發放晚餐，恰巧遇到一位街友從遠方趕來領取，卻剛好發完了。他鼓起勇氣上前攀談試圖了解無家者的心境，聊完也拿出兩百元希望幫助對方溫飽一頓。

洪毓璟在《夾縫人生》中因債務纏身有許多逃跑與躲藏的橋段，拍攝時攝影師騎乘電動車在演員前後來回拍攝，陣仗宛如好萊塢動作片。光一場傳統市場追逐就要跑超過十趟，堪稱體力大考驗。還有一場戲，他必須拿著兩個竹蓆床墊，奔跑十公尺後輕盈地跳上拖車，也讓他意外發現自己好像滿適合拍武打片。

楊麗音在戲裡飾演拾荒維生的老人，過往她在路上看到駝背嚴重的阿嬤，推著沉重的回收物時都覺得他們很厲害，彷彿神話中將巨石推上山頂的薛西弗斯。現實生活中，她也很認真做資源回收「每種回收物的點數是不一樣的，還可以用回收物換肥料來種植花草非常好用！」

而楊麗音與洪毓璟在《夾縫人生》中，互相扶持猶如親生母子，現實中的她也與三個孩子關係親密，看到他們可以互相照顧備感窩心，她分享有一陣子無法幫小女兒做便當，因此讓她去學校買午餐，結果女兒因為吃不慣外食回家嚷嚷「好餓！」沒想到兒子與大女兒聽到之後，都自告奮勇要幫妹妹做便當，準備出國念書的兒子還趁空檔外送到學校，讓楊麗音十分欣慰。

預告片段裡，飾演家暴受害者的周宜霈（大牙），在黑暗中舉起發出溫暖光芒的小熊夜燈讓人印象深刻，她回憶自己從小最喜歡一顆粉紅鑲邊的白色小枕頭，睡覺時要抱著才能安心，直到高中已經完全泛黃、洗不乾淨才被媽媽強迫丟掉，充滿歲月的痕跡，卻是她的成長陪伴物。

不僅如此，預告片中還出現一尊破損的神像，導演分析「劇中的神明有兩層意涵，一是原本橋縫的街友都各活各的，當洪毓璟飾演的銘宏闖入後，家庭概念逐漸形成，眾人開始祈求神明的力量來保護這個家；第二層想呈現即便是神，也有落難的時候，處境就像無家可歸的街友一樣，背後各有自己的故事，殊途同歸。」

《夾縫人生》將無家者所遭遇的各種生命挫敗搬上檯面，讓資深演員王自強非常有感觸，他坦言當演員常有低潮時期，通常來自長時間沒有演出工作，除了有賴家人的支持外，他也會利用副業收入撐過空窗期，演完本片之後更珍惜眼前的平安幸福，因為社會上有許多無人注意的角落，活在更加痛苦的環境中，期許未來也想奉獻小小的力量，關懷周遭的弱勢族群。

為了放大空間張力增加遼闊感，《夾縫人生》劇組特地租用Anamorphic變形鏡頭，來凸顯人類的無力與渺小。王傳宗導演滿意地說「這樣的視覺追求不見得適合商業市場，很感謝公視台語台願意給創作者創新空間。即便拍攝期正值最寒冷的冬天，劇組在寒風呼嘯的橋下工作，但因為能自由創作，內心暖呼呼的。」

《夾縫人生》將在本周日晚上8點於公視台語台第14頻道首播，並於「公視+」同步上架、「DAY DAY台語台」 YT頻道限時上架14天。