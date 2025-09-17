李翊君首攻蛋倒數！　搶先曝光「2驚喜」：絕對寵粉到底

▲李翊君為演唱會緊鑼密鼓練團。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

李翊君踏入歌壇至今超過38年，將在10月4日首度挑戰台北小巨蛋，舉辦《翊起聽見愛》演唱會，距離開唱只剩下不到一個月，李翊君正全力投入練團，今（17日）練團分享最新準備心情：「現在已經進入到緊鑼密鼓的階段，當然是有點緊張，但整個團隊都是合作很久的夥伴，我很相信他們的專業準備，剩下的就是靠我自己了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李翊君預告演出將誠意滿滿。（圖／寬宏藝術提供）



這次演唱會將有許多突破，李翊君透露：「我們做了很多新的音樂，也會唱一些過去演唱會沒有聽過的歌，讓大家覺得這個秀真的是不一樣的。」除了部分曲目不一樣的編曲呈現，也保證經典歌曲絕對完整呈現給歌迷，唱好唱滿，不過新編曲也提高演唱時不少難度，李翊君指出：「這次的編曲都是好聽的！現在最重要的就是我要把它們記熟，其他都不是問題。」

除了音樂上的挑戰，李翊君也積極加強體能，力求在小巨蛋舞台呈現最佳狀態。「運動是我生活的一部分，但這次因為要登上小巨蛋，每天都要加強訓練。區域性的雕塑、讓穿衣服更好看，甚至提升抵抗力，避免最近流行的感冒，都是我努力的方向。」

她笑稱最近不僅要對抗病毒，還要與美食誘惑拉鋸：「其實沒有特別忌口的食物，但少吃真的很難！我不是那種刻意減肥的人，但演唱會一定要吃飽才有力量。問題是又怕胖，衣服會穿不下，那種糾結真的很折磨。」她甚至自嘲到最後「衣服老是要改」，因為每次演唱會前體態都會特別瘦，「結果衣服就鬆了，只好一直改小。」

李翊君也承諾：「經典曲目一首都不會少，一定唱到大家心滿意足才回家。」多年來，李翊君在舞台上始終寵粉到底。即便場地擴大到小巨蛋，她仍強調會想辦法做到「零距離」互動，「我很珍惜與歌迷見面的機會，不管在哪裡唱都希望能拉近距離。」李翊君《翊起聽見愛》演唱會將在10月4日於台北小巨蛋舉行，購票請洽寬宏售票。

